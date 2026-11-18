Datos Clave El sondeo: Según El Mercurio, Jorge Uauy reuniría 23 clubes y 35 votos ponderados; Jorge Yunge, cinco clubes. La meta: Para ganar se necesitan 25 de los 48 votos del Consejo de Presidentes. La elección: Jueves 19 de noviembre, desde las 11:00 horas, en el Hotel Mandarín Oriental de Las Condes.

A horas de que los clubes elijan al sucesor de Pablo Milad, un sondeo de El Mercurio proyecta que Jorge Uauy, presidente de Palestino, llegaría a la elección de la ANFP con 35 votos ponderados, diez más de los 25 que necesita para ganar, según recogió BioBioChile este miércoles.

Su rival, Jorge Yunge, actual secretario general de la corporación, reuniría el apoyo de cinco clubes. La votación es este jueves 19 de noviembre, desde las 11:00 horas, en el Hotel Mandarín Oriental de Las Condes, porque la sede de Quilín sigue clausurada.

Los 23 clubes que el sondeo pone con Uauy

Según la proyección, Uauy tendría el respaldo de 12 clubes de Primera División y 11 de la Primera B. Como cada club de Primera vota doble y cada uno del Ascenso tiene un voto, eso suma 35 votos ponderados.

Primera División: Universidad Católica, Everton, Coquimbo Unido, Deportes Concepción, Deportes La Serena, Huachipato, Ñublense, O’Higgins, Audax Italiano, Cobresal, Universidad de Concepción y Palestino.

Universidad Católica, Everton, Coquimbo Unido, Deportes Concepción, Deportes La Serena, Huachipato, Ñublense, O’Higgins, Audax Italiano, Cobresal, Universidad de Concepción y Palestino. Primera B: Cobreloa, Deportes Antofagasta, San Marcos de Arica, Deportes Recoleta, Unión Española, Deportes Iquique, Deportes Puerto Montt, Deportes Temuco, Deportes Santa Cruz, Unión San Felipe y Rangers.

Con Yunge aparecen Unión La Calera, su único apoyo confirmado en Primera, y cuatro clubes del Ascenso: Santiago Wanderers, Magallanes, Deportes Copiapó y Curicó Unido. Colo Colo, según adelantó Aníbal Mosa, contempla abstenerse, y la Universidad de Chile todavía no definiría su postura.

De 25 a 35 votos en cuatro días

El sondeo llega cuatro días después del mapa de apoyos que publicó La Tercera el sábado 15 y que repasamos en nuestra guía de la elección. En ese recuento, Uauy tenía 25 votos justos, Yunge siete y había 16 votos de clubes indecisos.

Al cruzar ambas listas, Cobresal y la Universidad de Concepción, que entonces figuraban como indecisos en Primera, aparecen ahora con Uauy. En el Ascenso pasa lo mismo con Antofagasta, San Marcos de Arica, Temuco, San Felipe y Rangers. Deportes Santa Cruz, que La Tercera ubicaba con Yunge, figura ahora en la lista de Uauy.

Fuera de ambas listas quedan Colo Colo, la U, Deportes Limache y San Luis. Según nuestra cuenta con el sistema de votos ponderados, Yunge sumaría seis votos y esos cuatro clubes reúnen siete: aunque todos se volcaran a su favor, llegaría a 13.

Qué propone Yunge en la recta final

Yunge presentó este miércoles los ejes de su programa, según Cooperativa. Plantea encabezar un directorio de transición desde el 1 de enero de 2027 para ejecutar la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, con un convenio marco que delimite funciones, activos y contratos, y una primera Junta de Accionistas de la nueva Liga antes del 30 de marzo de 2027.

Entre sus propuestas figuran que la Federación asuma el 100 por ciento del fútbol formativo y construya un miniestadio en Quilín para televisar a las selecciones menores, que el arbitraje y el VAR dependan de la Federación, con un costo cercano a los $11 mil millones anuales, y que futbolistas, entrenadores y árbitros tengan voz y voto en la asamblea federativa.

Uauy, que encabeza la lista “Unidos por el Cambio” con Juan Tagle como vicepresidente, desmintió en octubre que su candidatura buscara cerrar la liga. “Creemos en competencias abiertas, competitivas y basadas en el mérito deportivo”, afirmó entonces a El Deportivo, como informamos.

Nuestra lectura: un margen que resiste fugas

Esta es nuestra lectura de los números. Con 35 votos proyectados, Uauy podría perder hasta diez y todavía alcanzar los 25. Es un colchón que no tenía el sábado, cuando el cambio de un solo club lo dejaba bajo la meta.

La advertencia es la de siempre en estas elecciones: el voto es secreto y la palabra empeñada no siempre se cumple en la urna. Por eso la abstención de Colo Colo y la definición de la U seguirán pesando en el mensaje que deje la votación, aunque no alcancen a cambiar el resultado proyectado.

Los clubes votan este jueves desde las 11:00 horas. Si ninguna lista llega a 25 votos en primera ronda, la definición pasa a un balotaje por mayoría simple, según Cooperativa.