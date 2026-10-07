Datos Clave El desmentido: Jorge Uauy catalogó como “absolutamente falso” el rumor de que su lista planea terminar con los ascensos y descensos en el fútbol chileno. La confusión: El directivo explicó que su programa de gobierno habla de una “sociedad anónima cerrada” en términos jurídicos y comerciales para la nueva Liga, lo que fue malinterpretado en el ámbito deportivo. La contienda: Tras las bajadas de Lorenzo Antillo y César Villegas, Uauy competirá por la presidencia del fútbol chileno frente a Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP.

La carrera por el sillón de la ANFP entró en su recta final y la tensión ya se hace sentir en los pasillos de Quilín. Durante las últimas horas, un fuerte rumor sacudió al fútbol chileno: la supuesta intención de eliminar los ascensos y descensos para crear una liga cerrada al estilo estadounidense.

El dardo apuntaba directamente a la candidatura de Jorge Uauy. El actual presidente de Palestino, y el primero en inscribir formalmente su lista para las elecciones, no dejó espacio para las dudas y salió a apagar el incendio de raíz.

Jorge Uauy y su postura sobre los descensos en el fútbol chileno

En conversación con El Deportivo, el postulante a la presidencia fue tajante a la hora de desmentir la instauración de una competencia blindada que elimine el castigo de perder la categoría.

“Es absolutamente falso que nuestra lista proponga cerrar la Liga o transformar el fútbol profesional en una competencia cerrada. Nuestro programa de gobierno es público y en ninguna parte existe una propuesta de esa naturaleza”, sentenció el directivo.

¿De dónde nació el rumor entonces? Uauy apuntó a una tergiversación técnica respecto a la separación que se busca lograr entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. “Lo que probablemente se ha confundido es una cuestión jurídica completamente distinta: la nueva Liga, por mandato legal, deberá adoptar una estructura societaria, y cuando hablamos de una sociedad anónima cerrada nos referimos exclusivamente a su forma jurídica y de propiedad, porque sus accionistas serán los clubes que tienen los derechos sobre la Liga”, aclaró al citado medio.

En esa misma línea, el timonel árabe remarcó que ese modelo administrativo no alterará las reglas del juego en la cancha: “Eso no tiene absolutamente nada que ver con cerrar las competencias, eliminar ascensos o descensos ni terminar con el mérito deportivo. Desconozco el origen o la intención de esta distorsión, pero nuestra posición es inequívoca: creemos en competencias abiertas, competitivas y basadas en el mérito deportivo”.

¿Qué propone la lista de Jorge Uauy para la ANFP?

La lista del candidato de Palestino fue bautizada como “Unidos por el Cambio” y cuenta con nombres pesados del medio local, incluyendo a Juan Tagle como vicepresidente, Jorge Contador como secretario general y Diego Livingstone como tesorero.

Entre los principales lineamientos de su programa destacan la separación institucional entre la ANFP y la Federación, una reorganización de la administración en Quilín con mayores controles financieros, y un trabajo profundo en el arbitraje, seguridad y desarrollo de jugadores jóvenes. Además, contemplan abordar de forma urgente la precaria situación de la Segunda División.

Tras la sorpresiva bajada de Lorenzo Antillo y César Villegas a horas de la inscripción, Jorge Uauy medirá fuerzas en las urnas frente a Jorge Yunge, actual secretario general de la entidad, para definir quién tomará las riendas del fútbol chileno.