Datos Clave ¿Pellegrini o el Presidente?: Una senadora del PSOE comparó al DT chileno con Pedro Sánchez. Hincha bética: La parlamentaria es fanática del Betis de Pellegrini. El Ingeniero se prepara: En lo futbolístico, el cuadro del DT chileno tiene un complejo calendario en lo que resta de octubre.

La figura de Manuel Pellegrini es ampliamente respetada en el fútbol español. Loas al entrenador chileno suelen aparecer prácticamente todas las semanas gracias a sus exitosas últimas campañas con el Betis, pero también por su historia dirigiendo al Villarreal, Real Madrid y Málaga.

Pero también es cierto que, de vez en cuando, el nombre del Ingeniero aparece en situaciones bastante insólitas. Eso es lo que ocurrió ahora, en medio de un tenso clima político en el país hispano, debido al llamado del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a adelantar las elecciones que estaban previstas para el próximo año.

Precisamente con el mandatario socialista fue comparado hoy el entrenador nacional por parte de la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien actualmente también es senadora del PSOE (Partido Socialista Español). La autoridad política hizo un análisis entre lo que significaría votar por Sánchez y alentar al Betis de Pellegrini.

“Aunque no me guste una decisión que tome Pellegrini, quiero que gane el Betis”

En el programa Televisimo de Mediaset, la parlamentaria realizó su curiosa reflexión. “Yo voy a votar al PSOE porque soy del PSOE. De hecho, lo haré al margen de quien encabece la candidatura. Esto es como que soy del Betis y, aunque no me guste una decisión que tome Pellegrini, quiero que gane el Betis. Pues igual, yo quiero que gane al margen de quien en cada momento esté al frente de la organización”, dijo ante la sorpresa de los entrevistadores.

La comparación tiene que ver con el fanatismo de Susana Díaz por el fútbol, y especialmente por el cuadro de Heliópolis, del cual es confesa hincha. Sin embargo, seguramente no caerá del todo bien entre los seguidores del equipo de Pellegrini.

El Betis se prepara para un calendario muy apretado

Al margen de esta situación, el equipo del entrenador chileno se mantiene preparando sus próximos desafíos, tanto en LaLiga como en Champions League, donde espera poder mantener el buen arranque que ha mostrado y no sufrir con el parón de selecciones, algo que ya ha ocurrido en temporadas anteriores.

Los próximos duelos del Real Betis son los siguientes: