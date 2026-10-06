Datos Clave Los candidatos: Pellegrini, Lopetegui, Álvarez, Larcamón y Vojvoda son los nombres en carpeta. Difícil que lleguen: El Ingeniero y el DT español tienen pocas chances de llegar a Pinto Durán. Hay dos favoritos: Gustavo Álvarez y Juan Pablo Vojvoda son favoritos por su menor costo y conocimiento del fútbol chileno.

Nicolás Córdova seguirá siendo el entrenador de la Selección Chilena pase lo que pase esta noche en el duelo ante México que cerrará la gira a Norteamérica, que por ahora ha dejado dos derrotas ante Estados Unidos y Canadá, además de una serie de polémicas en torno a la figura del DT.

El adiestrador ha sido acusado de haber perdido el apoyo por parte de los jugadores por sus declaraciones luego de las últimas derrotas, donde ha entregado nombres propios, lo que ha molestado en el plantel. En este contexto, Marcelino Núñez dejó la convocatoria de manera confusa.

Pese a todo, Córdova cuenta con el máximo respaldo de Felipe Correa, gerente de selecciones, mientras que Pablo Milad, ha brillado por su ausencia desde el punto de vista las declaraciones. El exfutbolista de Colo Colo dirigirá los dos partidos de noviembre ante Colombia, pero después de ello, todo indica que se acabará su periplo.

Cinco nombres para reemplazar a Nicolás Córdova en La Roja

El periodista Cristopher Brandt dio a conocer en ESPN que entre los nombres que son seguidos por la ANFP, están Gustavo Álvarez, Nicolás Larcamón y Julen Lopetegui, quien es el actual adiestrador de Qatar y dirigió anteriormente al Real Madrid y la Selección de España, entre otros.

Por su parte, el también periodista deportivo, Rodrigo López, comentó en DSports que otra carta que está siendo analizada es la de Juan Pablo Vojvoda, quien acaba de ser despedido de Racing Club.

A todos ellos, se suma el eterno candidato: Manuel Pellegrini, cuyo contrato con el Real Betis expira a fines de junio del próximo año y cuyo nombre es el que a todos seduce. Sin embargo, de acuerdo a lo que ha podido recabar Al Aire Libre, es también una de las cartas más lejanas, al menos al día de hoy.

Pellegrini y Lopetegui, solo un sueño

“Es un hecho que todos estamos de acuerdo en que Pellegrini es el nombre que reúne mayores apoyos, pero también estamos de acuerdo en que es difícil. Va a depender mucho de cómo termine el año en el Betis, y así como va, no me extraña que lo quieran mantener. Y quizás, él mismo piense que a estas alturas, sea mejor seguir en Europa”, comenta a este medio un presidente de club de Primera División.

Por ahora, desde el Betis son claros en no querer referirse al tema. Manuel Fajardo, director deportivo de los de Heliópolis, expresó que “Es pronto para hablar de su renovación. Ahora mismo no está ahí el foco. A día de hoy no está sobre la mesa hacer una renovación”.

Lo de Julen Lopetegui, por su parte, parece mucho más complejo, básicamente por un tema económico, ya que en Qatar cobra 2.5 millones de dólares por temporada, una cifra que hoy, el fútbol chileno no se puede permitir.

Gustavo Álvarez y Vojvoda, favoritos

Precisamente, el factor económico será clave en la elección del nuevo adiestrador. Es un hecho que será el próximo directorio el que tome la decisión. Y de acuerdo a un rápido sondeo entre algunos de los timoneles de clubes de Primera y Primera B, los nombres más fuertes son los de Gustavo Álvarez (ex Universidad de Chile, hoy en LDUQ) y Juan Pablo Vojvoda, quien no es primera vez que aparece entre los posibles nombres.

“Son nombres que deberían ser más económicos y conocen el fútbol chileno. Eso es clave, pero también es cierto que la voz final la debería tener la federación, una vez que esté separada de la ANFP”, señala a Al Aire Libre otro presidente de club.

Por ahora, los nombres en la carpeta de Felipe Correa no son diferentes a los mencionados. A fin de año, luego de las elecciones de la ANFP en noviembre, quedará casi definido el nuevo seleccionador de La Roja.