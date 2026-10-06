Datos Clave La aclaración: Nicolás Córdova asegura que no echó a Marcelino Núñez de la concentración Su rol: Dice que no eligió ser el DT de la Selección Chilena y que llegó de manera circunstancial Su futuro: Afirma que nunca ha tenido ganas de renunciar pese a las críticas

Nicolás Córdova salió a aclarar la polémica más ruidosa de la gira. El DT interino de La Roja se refirió por primera vez a la salida de Marcelino Núñez de la concentración en Estados Unidos y fue tajante respecto de su responsabilidad en el episodio.

“Es una decisión de él, yo no lo eché”, afirmó el entrenador en la conferencia de prensa previa al duelo ante México.

La explicación de Nicolás Córdova por la salida de Marcelino Núñez

El estratega nacional profundizó en el caso del volante del Ipswich Town y evitó entrar en el detalle de lo ocurrido en el camarín la semana pasada.

“Mi percepción en este caso da lo mismo. Él tomó una decisión y la respeto. Yo podría explicar mil cosas, pero mi percepción es irrelevante. Nosotros tenemos que seguir enfocados con lo que haremos ante México, es mi única preocupación”, señaló.

Nicolás Córdova y las criticas en la Selección Chilena

El técnico también abordó su posición en el Equipo de Todos, en medio del interinato que ya se extiende por más de un año.

“No es algo que yo haya elegido, me ha llegado circunstancialmente. Estar en este lugar, en la Selección, en cualquier rol, es un privilegio. Nos estamos matando para que esto funcione y estaré en el rol que tenga que estar”, indicó.

En esa línea, descartó de plano estar presionando por quedarse: “No tengo ninguna petición, ni mi ego me subirá para pedir quedarme en la Selección mayor”.

“Nunca he tenido ganas de decir que me voy”

Consultado por su futuro, el DT fue enfático en que no ha pensado en dar un paso al costado, aunque reconoció el desgaste que generan los cuestionamientos.

“Nunca he tenido esas ganas de decir que me voy, nunca he estado en esa situación. A veces cansan las críticas, claramente tendríamos que ser robots para no sentir nada. Trato de aislarme porque la crítica existirá siempre”, sostuvo.

El entrenador cerró poniendo el foco en el plantel: “Todos nosotros queremos lo mejor para la Selección. El proyecto no soy yo, son los jugadores, todo esto está hecho para los jugadores”.

¿Cuándo juega Chile ante México?

La Roja cerrará su gira por Norteamérica ante México este martes 6 de octubre a las 23:30 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum. Para ver el encuentro puedes sintonizar las pantallas de Mega.