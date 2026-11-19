Rosario Central, con el chileno Vicente Pizarro, recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este domingo 22 de noviembre a las 16:00 horas de Chile, en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de Argentina. En Chile se puede ver por TyC Sports Internacional y en streaming por Fanatiz, según la guía de programación de futbolenvivochile.com.

Es una serie a partido único y en la cancha del mejor ubicado: el ganador avanza a los cuartos de final de unos playoffs que terminan con la final del sábado 12 de diciembre en La Plata.

Horario, estadio y transmisión de Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza

Día: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 16:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina).

16:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina). Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario.

Gigante de Arroyito, Rosario. Instancia: octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único.

octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único. TV en Chile: TyC Sports Internacional.

TyC Sports Internacional. Streaming en Chile: Fanatiz.

Fanatiz. TV en Argentina: ESPN Premium.

El día, la hora y el estadio coinciden en la programación publicada por Ámbito y La Nación. La señal para Chile no la confirmó una fuente oficial del canal en la información revisada por Al Aire Libre, pero así figura en la guía de TV.

¿Cómo llegan Rosario Central y Gimnasia de Mendoza?

Rosario Central terminó como el mejor equipo del Grupo B del Clausura, según La Nación, y viene de quedarse a un punto de la Tabla Anual: ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha, pero Boca se quedó con el título sobre la hora, como contamos en la definición de la Tabla Anual.

Gimnasia de Mendoza llega como octavo de la Zona A, el último cupo a los playoffs de su grupo, y por eso le toca visitar al primero del otro lado del cuadro.

Pizarro, titular fijo y recién llegado de La Roja

El volante formado en Colo Colo es inamovible en el mediocampo del Canalla. Según FotMob, en la Liga Profesional 2026 suma 18 partidos, todos como titular, con 1.566 minutos, un gol y una asistencia, y jugó los 90 minutos en los últimos cuatro partidos de liga antes de la fecha FIFA.

Además, llega con ritmo: jugó los dos amistosos de la Selección Chilena ante Colombia, con 80 minutos en Cali y 86 en el Monumental, según el mismo registro. Es uno de los chilenos en el extranjero que todavía pueden cerrar 2026 con un título.

Si Rosario Central gana, jugará los cuartos de final ante el vencedor de otra de las llaves de su lado del cuadro.