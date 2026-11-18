Boca Juniors, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana este sábado 21 de noviembre a las 19:30 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. En Chile se transmite por DSports (canales 610 y 1610 de DirecTV), con streaming en DGO y Paramount+, según Cooperativa, Radio Agricultura y la guía de futbolenvivochile.com; T13, en cambio, menciona ESPN y Disney+.

Es una final a partido único, en cancha neutral, entre un club que busca un récord y otro que nunca ha ganado el torneo. Conviene revisar la programación de cada operador antes del pitazo inicial.

Horario, estadio y transmisión de Atlético Mineiro vs Boca Juniors

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 19:30 horas de Chile (22:30 GMT).

19:30 horas de Chile (22:30 GMT). Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia. Competencia: final de la Copa Sudamericana 2026.

final de la Copa Sudamericana 2026. Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte, con su compatriota Antonio García en el VAR, según la ficha publicada por T13.

el uruguayo Andrés Matonte, con su compatriota Antonio García en el VAR, según la ficha publicada por T13. Transmisión en Chile: DSports (610 y 1610), según Cooperativa, Radio Agricultura y futbolenvivochile.com. T13 menciona ESPN.

DSports (610 y 1610), según Cooperativa, Radio Agricultura y futbolenvivochile.com. T13 menciona ESPN. Streaming: DGO y Paramount+ (T13 menciona Disney+).

Palacios y Alarcón, en la lista pero mirando desde el banco

El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, entregó este miércoles una nómina de 33 jugadores: todo el primer equipo viajará a Barranquilla para mantener la unidad del grupo, aunque solo 23 podrán estar en cancha y en el banco, por reglamento de la Conmebol. Palacios y Alarcón están en la lista principal.

La formación titular apunta a repetir la que ganó a Banfield en la semifinal de la Copa Argentina, partido en que Palacios no sumó minutos y Alarcón no fue citado por su convocatoria a La Roja. Por eso, lo más probable es que ambos esperen su oportunidad desde la banca, un rol que han cumplido seguido en el cierre de temporada, como suplentes que entran en los minutos finales.

¿Cómo llegan Atlético Mineiro y Boca Juniors?

Boca ganó la Sudamericana en 2004 y 2005, y un tercer título lo convertiría en el primer club en levantarla tres veces. Además, el Xeneize no gana un trofeo internacional hace 18 años. En el plano local ya celebró la tabla anual argentina, y el miércoles 2 de diciembre jugará la final de la Copa Argentina ante Platense, como repasamos en nuestra nota sobre los chilenos que pueden ser campeones en el extranjero.

Atlético Mineiro nunca ha ganado la Sudamericana. Llega como vigente subcampeón, tras perder la final de 2025 ante Lanús en definición a penales, y juega su tercera final continental consecutiva, luego de caer también en la Copa Libertadores 2024.

Su técnico, Eduardo Domínguez, valoró al rival en conferencia de prensa: “Boca es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente también. Tiene muchas copas, de los mejores jugadores, un gran entrenador y una historia muy importante”, afirmó.

Para Palacios, que este mes ya festejó la tabla anual y viajó a Chillán para ver la estrella 35 de Colo Colo, como contamos entonces, el sábado puede llegar un nuevo título. Después de Barranquilla, Boca tendrá once días para preparar la final de la Copa Argentina.