Datos Clave Viaje: Carlos Palacios llegó a Chillán desde Buenos Aires para ver la consagración de Colo Colo ante Ñublense. Abrazo: Javier Correa corrió a las gradas a abrazarlo apenas terminó el partido, según TNT Sports. Boca: El sábado, Boca se coronó campeón de la tabla anual argentina; Palacios fue suplente en el 1-0 sobre Defensa y Justicia.

El volante chileno Carlos Palacios vivió dos celebraciones en 24 horas. El sábado 7 de noviembre fue campeón de la tabla anual con Boca Juniors y este domingo 8 viajó hasta el estadio Nelson Oyarzún de Chillán para ver cómo Colo Colo ganaba 2-1 a Ñublense y se coronaba campeón, según informó Cooperativa.

De La Bombonera a Chillán

Palacios viajó desde Buenos Aires después de que Boca se proclamara campeón de la tabla anual argentina, para apoyar a sus excompañeros. Según Cooperativa, se ubicó en el sector de tribunas con indumentaria del Cacique, junto a la barra.

Cuando el partido terminó, el delantero argentino Javier Correa, que compartió camarín con él en el título local de 2024, fue a las gradas a abrazarlo, según un registro de TNT Sports que recogió Cooperativa. El club ganó esa liga en 2024, según el palmarés publicado por T13, y repitió este domingo la hazaña.

Lo que Palacios vio desde la tribuna fue un partido que Colo Colo ganó sobre el final. Según el detalle de Cooperativa, Arturo Vidal abrió la cuenta a los 14 minutos, Lucas Molina empató a los 29 para Ñublense y Marcos Bolados marcó el 2-1 en el 90+2, tras un pase de Correa, el mismo que luego corrió a abrazar a su excompañero.

Su propio título con Boca

El sábado, Boca derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol de Enner Valencia en los descuentos, y llegó a 63 puntos para quedarse con la tabla anual, según Cooperativa. Palacios y Williams Alarcón quedaron entre los suplentes.

Tras el partido, Palacios habló con TNT Sports Argentina sobre ese título. “Se me erizó. Feliz, es lo que buscábamos como plantel, el primer objetivo, porque tenemos un montón, pero el primero. Se sufrió, pero a lo Boca, es así”, dijo, según Cooperativa.

El chileno también miró hacia adelante. “Tenemos un partido importante, Copa Argentina, que también la queremos ganar. Somos Boca, tenemos que ganar todo, es así”, afirmó.

Qué significa para Palacios

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el viaje de Palacios a Chillán muestra que, pese a haber dejado Colo Colo, mantiene el vínculo con el camarín que lo vio campeón en 2024, y que su fin de semana, aunque como suplente en Boca, lo dejó celebrando dos títulos distintos con dos grupos de compañeros.

Palacios tiene por delante la Copa Argentina con Boca. Colo Colo, en tanto, recibirá a la Universidad Católica el domingo 22 de noviembre en el Monumental, según el calendario de Emol. Puedes leer más sobre el fin de semana de los chilenos en Argentina en nuestra nota sobre los chilenos de la tabla anual.