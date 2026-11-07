Datos Clave Hora: Sábado 7 de noviembre, 17:30 horas (Chile), los tres partidos en simultáneo. Chilenos: Carlos Palacios y Williams Alarcón (Boca), Brayan Cortés (Argentinos Juniors) y Vicente Pizarro (Rosario Central). Premio: El campeón de la Tabla Anual entra directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La última fecha del Clausura argentino define hoy, sábado 7 de noviembre a las 17:30 horas de Chile, al campeón de la Tabla Anual, y en la pelea hay cuatro chilenos: Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors, Brayan Cortés en Argentinos Juniors y Vicente Pizarro en Rosario Central.

Los partidos y dónde verlos en Chile

Boca Juniors vs Defensa y Justicia, en La Bombonera: ESPN y Disney+ Premium.

Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto, en el Gigante de Arroyito: ESPN 7 y Disney+ Premium.

Argentinos Juniors vs Huracán, en el estadio Diego Armando Maradona: TyC Sports.

Los tres encuentros comienzan a la misma hora, a las 17:30 de Chile, según la programación publicada por la prensa argentina y chilena.

Cómo llegan: Boca y Argentinos, igualados

Antes de la fecha final, Boca y Argentinos Juniors tienen 60 puntos, y Rosario Central suma 59. Si hay empate en puntos, define la diferencia de gol: Boca tiene +22, Rosario Central +16 y Argentinos +12, lo que favorece a los xeneizes.

Qué necesita cada uno

Boca depende de sí mismo: si gana a Defensa y Justicia, queda campeón, salvo una goleada extrema de Argentinos. Si empata, necesita que ni Argentinos ni Rosario Central ganen.

Argentinos Juniors debe ganarle a Huracán y esperar que Boca empate o pierda; también saldría campeón si empata y Boca pierde sin que Rosario Central gane.

Rosario Central debe vencer a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que ni Boca ni Argentinos ganen.

Además del título anual, el campeón obtiene un lugar directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, la Supercopa LPF y la Supercopa Internacional, según informó C5N.

Qué se juega cada chileno

Para Cortés, el título de Argentinos depende de un tropiezo de Boca; además, según Emol, debe volver a Colo Colo a fin de año al terminar su cesión. Pizarro y Rosario Central necesitan que ni Boca ni Argentinos ganen, mientras que Palacios y Alarcón juegan con el equipo que más depende de sí mismo.

Mientras esperamos qué ocurre en Argentina, puedes repasar cómo les fue a otros chilenos en el exterior, como Darío Osorio con el Crystal Palace. Lo próximo es conocer si alguno de los cuatro levanta el título esta misma tarde.