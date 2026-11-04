Datos Clave Partido: Borussia Dortmund vs. Real Betis, miércoles 4 de noviembre, 17:00 horas de Chile, en el Signal Iduna Park. Betis: tres victorias en tres partidos de la fase de liga, con nueve puntos. Dortmund: solo ha perdido dos veces en sus últimos 24 partidos de local en Champions.

Manuel Pellegrini visita este miércoles 4 de noviembre al Borussia Dortmund con el Real Betis, a las 17:00 horas de Chile, en el Signal Iduna Park, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El técnico chileno llega con pleno de victorias, pero enfrenta a un rival que casi nunca pierde en casa.

El elogio de Niko Kovac al Ingeniero

En la conferencia previa, el técnico del Dortmund, el croata Niko Kovac, se deshizo en elogios hacia Pellegrini. En declaraciones reproducidas en español por Cooperativa, dijo: “No solo es un gran entrenador por su enorme bagaje y experiencia, sino porque también lo considero un caballero”.

Kovac también analizó el estilo del chileno: “Es sudamericano y sabe exactamente lo que necesitan sus equipos: tienen que jugar bien al fútbol y así lo hacen”, y advirtió que enfrentarán “a un rival muy seguro con la pelota, que sin duda intentará hacernos correr”.

Un Betis perfecto y un Dortmund sólido en casa

El Betis suma nueve puntos tras vencer al Lille, al Porto y al Feyenoord, lo que, según Cooperativa, es una campaña perfecta. Con una cuarta victoria llegaría a doce puntos de doce, según nuestra cuenta, y se acercaría a la clasificación a la siguiente ronda.

El Dortmund, en cambio, está invicto en la Bundesliga y comparte el liderato con el Bayern Múnich, con el que empató el sábado en el Allianz Arena. En 14 partidos de la temporada solo ha perdido dos: la Supercopa de Alemania ante el Bayern y la visita al Bodo/Glimt por la Champions. En el Signal Iduna Park, de hecho, solo ha caído dos veces en sus últimos 24 duelos como local en el torneo: ante el Barcelona en 2024 y ante el Inter en enero de 2026.

Las formaciones probables

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Llorente, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Marc Roca; Abde, Isco, Antony; Parrott.

Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Llorente, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Marc Roca; Abde, Isco, Antony; Parrott. Dortmund: Kobel; Gadou, Schlotterbeck, Antón; Ryerson, Nmecha, Veerman, Jobe Bellingham, Svensson; Fabio Silva y Guirassy.

Las alineaciones son las informadas por Cooperativa. El árbitro será el neerlandés Serdar Gözübüyük.

Qué se juega Pellegrini

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el choque enfrenta la mejor racha del Betis en el torneo con la mayor fortaleza del Dortmund, su localía. Si el Betis gana, llegará a Sevilla con la clasificación a la vista; si no, seguirá con nueve puntos y con el rival alemán igualando fuerzas en la tabla.

Los detalles de transmisión están en nuestra guía de horario y canal. Después de Dortmund, el Betis volverá a la liga española.