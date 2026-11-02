Datos Clave Cierre: Palacios entró por Sebastián Villa en el tramo final del 1-0 de Boca sobre River, con los rivales ya con dos jugadores menos. Números: jugó de volante central y completó 19 de 21 pases (90%), según BioBioChile. Contexto: hasta fines de septiembre sumaba seis partidos y dos asistencias en 2026, según Pauta.

Carlos Palacios jugó el cierre del Superclásico que Boca Juniors ganó 1-0 a River Plate el domingo 1 de noviembre en La Bombonera, y su paso por la cancha dividió a la hinchada xeneize. El volante chileno completó 19 de 21 pases, pero una parte de los hinchas le reprochó que no aprovechara la superioridad numérica.

Qué hizo en los minutos finales

Palacios ingresó por el colombiano Sebastián Villa cuando Boca ganaba por la mínima, con gol de Lautaro Di Lollo, y River terminaba con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Cooperativa ubica su entrada en el minuto 88 y BioBioChile habla de unos diez minutos en cancha, por lo que las fuentes difieren en el tiempo exacto.

El ex Colo Colo no jugó de extremo ni de enganche, donde suele moverse, sino de volante central. Desde ahí distribuyó la pelota en el mediocampo y acertó 19 de 21 pases, un 90% de precisión, según BioBioChile.

Entre el aplauso y el reproche

En redes, la misma imagen sirvió para elogiarlo y para criticarlo. Un hincha celebró en X que jugaba “como si estuviera en un picadito con amigos”, en un mensaje que recogió Cooperativa. En el otro lado, una cuenta de seguidores de Boca escribió que “las calles no olvidan el ingreso de Palacios jugando como si fuera un partidito entre amigos después de un asado”.

Otro seguidor sostuvo que, si Palacios hubiese entrado antes con Miguel Merentiel en cancha, el partido “terminaba 3-0”. También hubo mensajes de apoyo por haber pausado y controlado el juego en el final, según BioBioChile.

Lo que se esperaba de él en Boca

Palacios llegó desde Colo Colo con la expectativa de ser una pieza importante, pero 2026 le ha dado poca continuidad. Hasta fines de septiembre sumaba seis partidos, tres por Copa Argentina y tres por la Liga Profesional, con dos asistencias en el torneo local, según Pauta.

Su mejor cartel reciente fue ante Racing, por la Copa Argentina: entró en el minuto 70 con Boca perdiendo 2-0, dio una asistencia en la remontada, registró un 92% de precisión en los pases y 21 toques. TyC Sports calificó su ingreso como un “pase maestro” y Olé escribió que dio “pausa, manejo de la pelota y conexión entre el medio y el ataque”. El técnico Rodolfo Arruabarrena lo mantiene considerado dentro del plantel y ha dicho que quiere recuperar al jugador que el club fue a buscar a Colo Colo, según Pauta.

Nuestra lectura: la discusión es por el ritmo, no por los errores

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: en sus dos ingresos más comentados, Palacios mantuvo una precisión de pases de entre 90% y 92%, así que el reproche de los hinchas no apunta a que perdiera la pelota, sino a que no aceleró cuando River estaba con nueve. Ante Racing, con el partido cuesta arriba, se le pidió resolver y lo hizo con una asistencia. Ante River, con el partido ganado, se le pidió verticalidad y entregó control.

Con tan pocos minutos en el año, cada ingreso se lee con lupa, y el Superclásico lo confirma: el mismo rendimiento se interpretó como pausa útil o como ritmo flojo según lo que cada hincha esperaba de él.

Boca quedó segundo en el Grupo A del Clausura, escolta de Instituto de Córdoba, y Palacios espera su próxima oportunidad con Arruabarrena. Mientras, puedes revisar cómo se vio el Superclásico en la previa de Al Aire Libre y más noticias de los chilenos en el extranjero.