Boca Juniors y River Plate juegan el Superclásico este domingo 1 de noviembre a las 15:00 horas (Chile) en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de Argentina. El partido se ve por ESPN 2 y tiene streaming en Disney+ Premium. En el plantel xeneize están los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Horario, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: domingo 1 de noviembre, 15:00 horas (Chile).

domingo 1 de noviembre, 15:00 horas (Chile). Estadio: La Bombonera, en Buenos Aires.

La Bombonera, en Buenos Aires. TV: ESPN 2 (señal de cable).

ESPN 2 (señal de cable). Streaming: Disney+ Premium, con suscripción.

Los datos de canal y plataforma coinciden en las guías de transmisión de TVN y Cooperativa. En ninguna de ellas aparece una señal de televisión abierta en Chile. Conviene revisar la numeración de ESPN 2 en tu operador antes del pitazo.

¿Cómo llegan Boca y River?

El equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena viene de ganar a Independiente y suma 13 partidos seguidos sin perder en el torneo argentino, según Cooperativa. River, por su lado, también llega en alza: en la fecha pasada derrotó a Racing, otro club de Avellaneda.

¿Juegan Palacios y Alarcón?

Según Cooperativa, los dos chilenos estarían en la banca de Boca, y se espera que al menos Palacios pueda sumar minutos. La confirmación llegará con el once oficial, que cada club publica poco antes del partido.

Su presencia en el equipo ya había generado debate en Argentina, como repasamos con la opinión del periodista Martín Ribas sobre su futuro en Boca.

Después del clásico, la agenda de los chilenos en Boca seguirá con la fecha 16 del Clausura. Si Palacios o Alarcón juegan este domingo, lo contaremos con el reporte del partido.