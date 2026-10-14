Datos Clave Palacios: El periodista Martín Ribas considera que no ha logrado explotar en Boca las condiciones que mostró en Colo Colo. Alarcón: El volante perdió terreno en la consideración del entrenador y todavía no replica el nivel que mostró en Huracán. Posible salida: Ribas planteó que ambos deberían evaluar una cesión para sumar minutos y continuidad.

El presente de Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors abre interrogantes sobre su continuidad en el club argentino. Los dos chilenos han perdido terreno en la consideración del entrenador y, según el análisis del periodista y relator Martín Ribas, de Radio Mundo Boca que conversó con Al Aire Libre, deberían comenzar a evaluar alternativas para recuperar protagonismo.

“Yo creería que hoy por hoy estaría bueno que estuvieran mirando otros horizontes, pensando en el futuro y en tener continuidad”, sostuvo el comunicador.

Carlos Palacios no logra explotar en Boca: “No ha terminado de entrar”

“Me da la sensación de que Carlos Palacios no ha podido explotar del todo las capacidades que había mostrado en Colo Colo y que lo llevaron a ser visto por Boca. Había arrancado mejor de lo que está hoy. Hoy es el tercer enlace, el tercer jugador creativo que tiene en consideración el Vasco Arruabarrena”, analizó.

El periodista también abordó los cuestionamientos que recibió el chileno por su comportamiento fuera de la cancha y cómo eso repercutió en su relación con los hinchas. “En lo extradeportivo, últimamente ha mantenido un perfil mucho más bajo, y eso lo ha favorecido”, comentó. Sin embargo, advirtió que el atacante todavía no logra ganarse completamente a la afición: “Palacios no ha terminado de entrar en la gente”.

Williams Alarcón tampoco convence

Sobre el exvolante de Huracán, Ribas apuntó a la pérdida de protagonismo y a la distancia entre sus actuaciones anteriores y lo que ha mostrado en el equipo argentino. “Al comienzo parecía que iba a ser un jugador que podía darle cosas interesantes al equipo, pero bajó su rendimiento y, por ende, la consideración del Vasco Arruabarrena era realmente menor”, señaló.

Respecto de su última oportunidad como titular, agregó que Williams Alarcón “no tuvo un buen partido, no pudo hacerse de la pelota. Todo lo que mostró en Huracán para llegar a Boca todavía no lo pudo demostrar en el Xeneize, y ayer no fue la excepción”.

¿Palacios y Alarcón deberían salir a préstamo?

Para Ribas, una cesión aparece como una alternativa para que ambos recuperen continuidad: “Obviamente, desde lo económico Boca siempre es más seductor, los sueldos son distintos, pero para seguir progresando profesionalmente hoy Boca les ofrece pocas oportunidades”, explicó.

El periodista, eso sí, advirtió que el escenario puede cambiar si los chilenos aprovechan sus próximas presentaciones. “Si tienen un buen partido en Brasil, todo esto puede cambiar”, puntualizó.

Por ahora, su diagnóstico es claro: Palacios y Alarcón necesitan sumar minutos y recuperar el nivel que los llevó a Boca, mientras su futuro en el club queda sujeto a cómo evolucionen sus rendimientos.