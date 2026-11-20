El Inter Miami recibe a Columbus Crew, del chileno Gonzalo Tapia, este sábado 21 de noviembre a las 20:00 horas de Chile en el Nu Stadium, por la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la MLS. El partido se transmite por Apple TV, la plataforma que emite la liga, según la guía de futbolenvivochile.com.

Tapia llega en su mejor momento: marcó un doblete en la última fecha de la fase regular y viene de jugar con La Roja el amistoso ante Colombia del martes 17 en el Monumental.

Horario, estadio y transmisión de Inter Miami vs Columbus Crew

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 20:00 horas de Chile.

20:00 horas de Chile. Estadio: Nu Stadium, Miami.

Nu Stadium, Miami. Instancia: primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este. Streaming: Apple TV.

La serie sigue el viernes 27 de noviembre a las 22:00 horas de Chile, con Columbus como local, según el calendario de ESPN.

¿Cómo llegan Inter Miami y Columbus Crew?

El Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este, con 60 puntos en 34 partidos: 16 triunfos, 12 empates y seis derrotas. En la última fecha igualó 3-3 con Charlotte como local, según los resultados de ESPN.

Columbus fue séptimo, con 47 puntos, 14 triunfos, cinco empates y 15 derrotas. Cerró la fase regular con una victoria 4-3 sobre Chicago Fire como visitante, el 7 de noviembre, en un partido en que Tapia marcó dos goles.

Los números de Tapia en Columbus

El delantero suma seis goles y dos asistencias en la fase regular, con 25 remates, 12 de ellos al arco, según su registro en ESPN. Tres de esos goles llegaron en las dos semanas finales: uno en el 2-0 sobre FC Dallas, el 29 de octubre, y el doblete en Chicago.

La fase regular de la MLS terminó el 7 de noviembre, con 34 partidos por equipo, y los playoffs arrancaron tras la fecha FIFA. Eso le permitió a Tapia sumar minutos con La Roja ante Colombia antes de volver a Estados Unidos para el partido más importante de su temporada con Columbus.

No es el único chileno en una definición este fin de semana: también repasamos dónde ver a Vicente Pizarro con Rosario Central en los octavos del fútbol argentino.