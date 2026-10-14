Datos Clave Derrota: Boca cayó por 0-1 ante Vasco en semifinales de Copa Sudamericana. Poco aporte: Los dos chilenos fueron reemplazados en el segundo tiempo. Si piedad: Medios trasandinos criticaron el nivel de los nacionales.

Con Carlos Palacios y Williams Alarcón de titulares, Boca Juniors dejó escapar buena chance de sus posibilidades de clasificar a la final de la Copa Sudamericana. El cuadro argentino perdió por la cuenta mínima ante Vasco da Gama en La Bombonera y tendrá que ir a Brasil a buscar la remontada.

Los nacionales tenían una buena posibilidad de mostrar su nivel y convencer a los hinchas locales, pero lejos estuvieron de ello. El formado en Unión Española salió a los 67′ y el canterano de Colo Colo, el más resistido de ambos, fue reemplazado a los 59′.

En los dos casos, la prensa trasandina, no tuvo piedad con los chilenos. El sitio partidario Planeta Boca Juniors, como el tradicional TyC Sports los evaluaron entre los peores de Boca.

Alarcón, el más bajo

Williams Alarcón tenía la titánica tarea de reemplazar a Leandro Paredes, pero de acuerdo a los citados medios, no estuvo a la altura. Planeta BJ, lo evaluó entre los peores del equipo, con nota 4. Además, escribió sobre su actuación que tuvo un “flojo partido” y que “le costó gravitar. En ningún momento pudo pesar”.

TyC, en tanto, le puso la misma calificación, pero señalando que fue “intrascendente” y “no pesó en todo el partido”. “Solo dio pases para los costados. El chileno, que venía relegado, desaprovechó una oportunidad única“, indicaron.

Palacios y Alarcón en Boca Juniors – © IMAGO / Photogamma

Palacios, de regular para abajo

Sobre el otro chileno, que en los últimos partidos venía mostrando un buen nivel, los comentarios fueron más benevolentes, aunque tampoco hubo mucho que decir. El sitio partidario de Boca le dio también un 4, e indicó que “ofreció algo de movilidad en campo rival, pero nunca pudo hacerse manija del equipo. Le costó el partido. Fue reemplazado”.

Por su parte, la cadena televisiva lo calificó con un 5. “Tuvo un ratito en el primer tiempo donde se acomodó por derecha y tuvo cierta influencia en tres cuartos de cancha, aunque solo fueron chispazos. Lo mismo en el segundo tiempo, donde intentó adueñarse de la pelota, pero lo cierto es que nunca pudo manejar el ritmo de Boca“, escribieron .

¿Cuándo es la revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama?

El próximo miércoles 21 de octubre se jugará la revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama, esta vez con los brasileños como locales. El duelo está programado para las 21:30 horas de Chile en Sao Januário.

En la otra llave de semifinales se enfrentan Atlético Mineiro ante Montevideo City Torque de Uruguay, cuyo primer duelo será hoy Brasil, a contar de las 19:00 horas.