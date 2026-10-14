Este miércoles 14 de octubre llega cargado de fútbol de primer nivel en todas partes del mundo. La cartelera ofrece una programación imperdible con chilenos como grandes protagonistas: el histórico regreso como local del Betis de Manuel Pellegrini en la Champions League, un electrizante cruce entre seleccionados nacionales en Estados Unidos y decisivos cruces en los torneos de CONMEBOL.
¿Dónde y a qué hora juega el Betis de Manuel Pellegrini vs Porto en Champions League?
El momento estelar para los hinchas nacionales se vivirá a partir de las 16:00 horas (de Chile). El Real Betis de Manuel Pellegrini recibirá a FC Porto en el Estadio La Cartuja por la fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League, marcando el retorno del torneo continental a la casa bética tras 21 años de espera.
El elenco del “Ingeniero” llega en un estado de gracia total: marcha en el mejor inicio de temporada de su historia en España, ubicándose tercero en LaLiga y tras debutar en Europa con un heroico triunfo por 3-2 ante Lille en Francia. El duelo irá en vivo por ESPN 7 y Disney+ Premium.
En simultáneo, la Champions ofrecerá verdaderos partidazos como Manchester City vs PSG (ESPN 5 / ESPN Premium), AS Roma vs Real Madrid (ESPN) y Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund (ESPN 2).
Choque de chilenos en la MLS: Alexis Sánchez vs Paulo Díaz
En el continente americano, todas las miradas apuntarán a Canadá a partir de las 20:30 horas. Por la fase regular de la MLS, el CF Montréal de Alexis Sánchez se verá las caras ante el Atlanta United de Paulo Díaz en el Estadio Saputo.
Ambos compatriotas llegan necesitados de puntos para abandonar la parte baja de la Conferencia Este: el conjunto del tocopillano marcha en el último lugar con 24 unidades, mientras que el elenco del zaguero central se ubica penúltimo con 27. Este imperdible mano a mano nacional se podrá ver de manera exclusiva en Chile a través de Apple TV.
Cómo ver las Semifinales de Copa Libertadores y Sudamericana
La noche cerrará con duelos de infarto en Sudamérica. Por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Atlético Mineiro recibirá a Montevideo City Torque a las 19:00 horas (DSports, ESPN, DGO, Disney+).
Más tarde, a las 21:30 horas, el Estadio Maracaná se encenderá con el cruce de ida por las semifinales de la Copa Libertadores entre Fluminense y Palmeiras, transmitido por ESPN Premium, ESPN 5 y Disney+ Premium.
Cartelera completa de partidos de hoy miércoles 14 de octubre
(Horarios correspondientes a Chile)
UEFA Champions League
- 13:45 | Feyenoord vs Como 1907 | Disney+ Premium, ESPN Premium
- 13:45 | LASK Linz vs Liverpool | Disney+ Premium, ESPN
- 16:00 | Real Betis (Manuel Pellegrini) vs FC Porto | Disney+ Premium, ESPN 7
- 16:00 | Manchester City vs PSG | Disney+ Premium, ESPN 5, ESPN Premium
- 16:00 | AS Roma vs Real Madrid | Disney+ Premium, ESPN
- 16:00 | Aston Villa vs Fenerbahçe | Disney+ Premium, ESPN 3
- 16:00 | Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund | Disney+ Premium, ESPN 2
- 16:00 | Shakhtar Donetsk vs AEK FC | Disney+ Premium, ESPN 6
- 16:00 | Slovan Bratislava vs Stuttgart | Disney+ Premium, ESPN 4
Major League Soccer (MLS)
- 20:30 | CF Montréal (Alexis Sánchez) vs Atlanta United (Paulo Díaz) | Apple TV
- 20:30 | Inter Miami CF vs New York City | Apple TV
- 20:30 | DC United vs New York RB | Apple TV
- 20:30 | Columbus Crew vs Charlotte FC | Apple TV
- 20:30 | Toronto FC vs Orlando City | Apple TV
- 20:30 | FC Cincinnati vs New England Revolution | Apple TV
- 21:30 | Chicago Fire vs Philadelphia Union | Apple TV
- 21:30 | FC Dallas vs Seattle Sounders | Apple TV
- 21:30 | Nashville SC vs Sporting KC | Apple TV
- 21:30 | St. Louis City SC vs Vancouver Whitecaps | Apple TV
- 22:30 | Colorado Rapids vs Minnesota Utd. | Apple TV
- 22:30 | Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes | Apple TV
- 23:30 | LA Galaxy vs Portland Timbers | Apple TV
- 23:30 | Los Angeles FC vs Austin FC | Apple TV
- 23:30 | San Diego FC vs Houston Dynamo | Apple TV
Copa Libertadores (Semifinales – Ida)
- 21:30 | Fluminense vs Palmeiras | Disney+ Premium, ESPN 5, ESPN Premium
Copa Sudamericana (Semifinales – Ida)
- 19:00 | Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque | DSports (610/1610), DGO, ESPN, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
Primera División Argentina
- 19:00 | Sarmiento vs River Plate | ESPN 2, Disney+ Premium, Fanatiz
Liga Colombiana
- 18:30 | Junior vs Deportivo Pereira | RCN Nuestra Tele
- 20:30 | Santa Fe vs Jaguares FC | RCN Nuestra Tele
Copa de Rusia
- 12:30 | Anzhi Makhachkala vs Zenit St. Petersburg | DSports 2 (612/1612), DGO, Prime Video, Paramount+, DAZN
- 12:30 | Akhmat Grozni vs Dynamo Moskva | DSPORTS+ (613/1613), DGO, Prime Video, Paramount+, DAZN
- 14:45 | CSKA Moskva vs Rostov | DSports 2 (612/1612), DGO, Prime Video, Paramount+, DAZN
Championship / Otras Ligas
- 16:00 | Lincoln City vs West Ham | Disney+ Premium
- 14:00 | Preußen Münster vs Fortuna Düsseldorf (3. Liga) | OneFootball PPV
- 14:00 | Viktoria Köln vs Sonnenhof Grossaspach (3. Liga) | OneFootball PPV
- 14:00 | Eintracht Frankfurt II vs VfR Mannheim (Regionalliga) | OneFootball PPV
- 14:00 | Kaiserslautern II vs FSV Frankfurt (Regionalliga) | OneFootball PPV
- 21:00 | Club Sando vs Mount Pleasant FA (Caribbean Club Champ.) | Disney+ Premium
UEFA Youth League
- 09:00 | Roma Academy vs Real Madrid Academy | Disney+ Premium
- 11:00 | Man City Academy vs PSG Academy | Disney+ Premium
Torneo Proyección Argentina (Reservas)
- 15:00 | Tigre vs Argentinos Juniors | LPF Play
- 15:00 | Estudiantes LP vs Lanús | LPF Play
- 15:00 | CA Colón vs Independiente Rivadavia | LPF Play
- 15:00 | Rosario Central vs Aldosivi | LPF Play
- 15:00 | Platense vs Defensa y Justicia | LPF Play
- 15:00 | San Martín SJ vs Deportivo Riestra | LPF Play