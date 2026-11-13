Datos Clave Lo dijo: Claudio Bravo habló este viernes con Los Tenores de ADN, horas antes del amistoso de La Roja ante Colombia en Cali. Pellegrini: El exarquero cree que hay que conversar con él y con el Betis, aunque reconoce que hoy su llegada “está lejos”. Bielsa: Bravo calificó al exentrenador de La Roja como “una muy buena opción” por su conocimiento del futbolista chileno.

Claudio Bravo se metió de lleno en el debate por la banca de La Roja. En conversación con Los Tenores de ADN, este viernes 13 de noviembre, el excapitán explicó cuál debería ser el primer paso para intentar convencer a Manuel Pellegrini y nombró a Marcelo Bielsa como otra alternativa.

Sus palabras llegan el mismo día en que la selección visita a Colombia a las 21:00 horas en Cali, en un amistoso con Nicolás Córdova en la banca. El futuro del cargo sigue abierto y el nombre del técnico del Real Betis aparece una y otra vez en la conversación.

“Más que ir a buscarlo”: la receta de Bravo para Pellegrini

Para el exarquero, el camino pasa por sentarse a hablar con el Ingeniero antes que por una oferta. “Más que ir a buscarlo, es ir a pegarse una buena conversación con él, intentar convencerlo y hablar con la gente del Betis para que lo dejen salir. El presidente del Betis lo que menos va a querer es que Manuel salga hoy en día”, afirmó.

Bravo agregó que esa primera conversación debería servir para saber qué espera Pellegrini y cómo visualiza el ordenamiento de la Federación, incluido si la selección contará con un complejo propio.

Eso sí, no vendió un escenario fácil. “Hoy en día, por lo que está viviendo en el Betis, sí está lejos, pero conociéndolo y después de haber trabajado con él, sí te genera la posibilidad y el entendimiento de que él pueda en algún momento dirigir a Chile”, reconoció el exarquero.

Según contó, el técnico siempre mostró interés por lo que pasaba con La Roja: le preguntaba cómo estaba la selección y cómo se comportaba el hincha cada vez que Bravo viajaba a Chile y volvía a España.

Bielsa, “una muy buena opción” para el exarquero

El otro nombre que puso sobre la mesa fue el de Marcelo Bielsa, quien dirigió a la selección chilena entre 2007 y 2011. “Es una muy buena opción, porque tiene un entendimiento de nuestra cultura”, señaló.

Bravo explicó que el rosarino conoce al futbolista chileno, al que describió como muy rico en talento y con una condición física especial, aunque sin el biotipo que hoy se busca en la formación. Para graficarlo, puso como ejemplo a España, la actual campeona del mundo: “Tiene gente normal, gente que es muy inteligente a la hora de jugar y creo que eso es lo que tenemos que buscar nosotros”, sostuvo.

Bravo no descarta un futuro como técnico o gerente

En la misma entrevista, el bicampeón de América, que ya cumplió dos años de retirado, dijo que tiene en mente trabajar a futuro como entrenador o gerente deportivo, aunque no de manera inmediata. “No me vale lo que hice como jugador”, advirtió, al explicar que antes necesita prepararse en la parte metodológica y de estudios.

El nombre de Pellegrini ya había aparecido esta semana en el debate, como contamos en lo que dijo Pablo Milad sobre el técnico del Betis. Por ahora, la prioridad inmediata de La Roja está en Cali: el detalle del equipo de Córdova está en la previa de Colombia vs Chile.