La Selección Chilena Sub 20 enfrenta a México este viernes 13 de noviembre a las 14:30 horas, en el primero de dos amistosos que se jugarán en el Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay. El partido se verá en vivo por Mega 2, según anunció el propio canal.

El horario de las 14:30 es el que informa Mega 2 en su programación. La Federación había anunciado en octubre las 15:00 horas, la misma hora que figura en el anuncio de la federación mexicana (12:00 de Ciudad de México), por lo que conviene revisar la señal unos minutos antes.

Horario, estadio y transmisión de Chile vs México Sub 20

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

viernes 13 de noviembre de 2026. Hora: 14:30 horas de Chile, según Mega 2.

14:30 horas de Chile, según Mega 2. Estadio: Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay, en Santiago.

Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay, en Santiago. TV abierta: Mega 2.

Mega 2. TV de pago: Mega 2 está en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo (520), GTD (839) y Zapping (27).

Mega 2 está en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo (520), GTD (839) y Zapping (27). Segundo amistoso: lunes 16 de noviembre, a las 11:00 horas según Mega 2, también en el CAR.

La nómina de Sebastián Miranda: cinco del extranjero y cuatro de Colo Colo

El técnico Sebastián Miranda citó a 28 jugadores para esta doble fecha, que sirve de preparación para el Sudamericano Sub 20 de enero y febrero de 2027. Cinco actúan fuera del país:

Thomas Coulombe (Espanyol, España).

(Espanyol, España). Jetzen López (Sporting Braga, Portugal).

(Sporting Braga, Portugal). Antonio Riquelme (Real Salt Lake, Estados Unidos).

(Real Salt Lake, Estados Unidos). Roberto Risnaes (Hvidovre, Dinamarca).

(Hvidovre, Dinamarca). Zidane Yáñez (Nashville SC, Estados Unidos).

Colo Colo aporta cuatro jugadores: el arquero Gabriel Maureira, Paolo Castro, Alonso Olguín y Vicente Martínez, que por eso se perderán el amistoso del Cacique ante Racing en Concepción. La U suma a José Alburquenque y Diego Cofré, y Santiago Wanderers, el equipo que en septiembre enfrentó al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20, tiene cuatro citados.

¿Cómo llegan Chile y México?

Para Chile, estos dos partidos son la principal preparación de cara al Sudamericano Sub 20, que se jugará entre enero y febrero de 2027, y una oportunidad para que Miranda mire a los futbolistas que llegan desde el extranjero.

México llega en otra etapa: según su federación, el equipo ganó el clasificatorio de la Concacaf en agosto y ya prepara el Mundial Sub 20. Viajó a Chile con 21 jugadores y comenzó su gira el 8 de noviembre.

El mismo viernes, más tarde, juegan Colo Colo ante Racing a las 19:00 y La Roja adulta ante Colombia a las 21:00 horas, en una jornada cargada para el hincha chileno.