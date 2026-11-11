Datos Clave Baja: Paulo Díaz quedó fuera de los amistosos ante Colombia por una patología en la cadera izquierda, informó la selección. Reemplazo: José Movillo, central de 19 años de O’Higgins, se sumó de inmediato a los trabajos de Nicolás Córdova. Partidos: Colombia vs Chile, viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas de Chile en Cali; la revancha es el martes 17 en el Estadio Nacional.

La Roja sumó este miércoles su segunda baja para la fecha FIFA de noviembre. Paulo Díaz, defensor de Atlanta United, fue liberado de la convocatoria para los dos amistosos ante Colombia por una lesión en la cadera izquierda, y Nicolás Córdova llamó en su lugar a José Movillo, central de 19 años de O’Higgins.

Según el comunicado de la selección, el jugador presenta “una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos”, y su período de recuperación supera los plazos de esta convocatoria. Por eso quedó al margen del duelo de este viernes en Cali y del partido del martes 17 en Santiago.

Dos centrales menos en una semana

Díaz no es el primer defensor que se cae de la lista. El fin de semana, la selección ya había liberado a Benjamín Kuscevic, también por lesión, de modo que Córdova pierde a dos zagueros de la nómina original antes de jugar un minuto.

La salida de Díaz llega después de un cierre de temporada exigente en la MLS. Según las estadísticas de FotMob, el central de 32 años disputó 12 partidos con Atlanta United en 2026, 11 de ellos como titular, con 914 minutos en cancha. Jugó los 90 minutos en sus últimos tres encuentros, el más reciente el 7 de noviembre ante New York Red Bulls.

Quién es José Movillo, el central de 19 años que llega a Pinto Durán

Movillo nació el 4 de febrero de 2007 y mide 1,85 metros. En la Liga de Primera 2026 suma cinco partidos con O’Higgins, cuatro como titular, y 347 minutos, de acuerdo con FotMob. El 8 de noviembre fue titular ante Universidad de Concepción y jugó 68 minutos.

No es un nombre nuevo para las selecciones menores. Integró el equipo Sub 20 que disputó los recientes Juegos Suramericanos en Argentina y ha trabajado con la Sub 24, que se prepara para el Preolímpico de 2027. Ahora da el salto a una convocatoria de la selección adulta.

La agenda de La Roja en Cali

Según la agenda oficial de la ANFP, la delegación viaja este miércoles a Colombia. Estos son los próximos pasos del equipo:

Jueves 12 de noviembre: conferencia de prensa de Córdova y entrenamiento en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

conferencia de prensa de Córdova y entrenamiento en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Viernes 13 de noviembre: Colombia vs Chile, a las 21:00 horas de Chile (19:00 en Cali), en el Pascual Guerrero.

Colombia vs Chile, a las 21:00 horas de Chile (19:00 en Cali), en el Pascual Guerrero. Sábado 14 de noviembre: regreso a Santiago.

regreso a Santiago. Martes 17 de noviembre: Chile vs Colombia, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Si quieres saber dónde ver el primer partido, revisa el horario y la transmisión del Colombia vs Chile.

Qué significa para Córdova

Nuestra lectura, a partir de lo informado: con Kuscevic y Díaz fuera, la defensa pierde experiencia justo en los dos últimos partidos del año, y el reemplazo elegido no apunta a otro central consolidado, sino a un juvenil de la camada que trabaja para el Preolímpico. Es una señal de que estos amistosos también sirven para mirar a la próxima generación. La lista ya venía con dudas físicas, como la de Nils Reichmuth.

El jueves, en la conferencia de prensa en Cali, Córdova tendrá la primera oportunidad de explicar cómo reordena su defensa antes del viernes.