La Roja jugará su primer amistoso ante Colombia este viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas (Chile), en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Se verá por televisión abierta en Mega y Mega 2, y por streaming en MegaGO.

Horario y estadio del Colombia vs Chile

Fecha: viernes 13 de noviembre.

viernes 13 de noviembre. Hora: 21:00 horas (Chile).

21:00 horas (Chile). Estadio: Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Dónde ver el partido en Chile

TV abierta: Mega y Mega 2. En esta última señal se incorporará interpretación en Lengua de Señas.

Mega y Mega 2. En esta última señal se incorporará interpretación en Lengua de Señas. Streaming: MegaGO, plataforma que además ofrecerá una transmisión en calidad 4 HDR y la opción de ver estadísticas avanzadas, con las mejores jugadas, momentos y datos clave del partido, según informó Mega.

Según Mega, los dos amistosos de la selección chilena frente a Colombia tendrán la misma señal.

El segundo partido: martes 17 en el Estadio Nacional

La revancha será el martes 17 de noviembre a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago. Los dos encuentros cierran el año de la selección que dirige Nicolás Córdova, y Mega informó que el objetivo es sumar minutos pensando en el proceso rumbo a las Eliminatorias del Mundial 2030.

¿Cómo llega La Roja a Cali?

El equipo de Córdova viene de ganarle a México en Los Ángeles, el último partido de la gira por Norteamérica, y pretende mantener las buenas sensaciones, según Cooperativa. El técnico citó a 26 jugadores para estos desafíos y dio a conocer una nómina con cuatro jugadores de Colo Colo y 17 del exterior.

La lista ya sufrió una baja: Benjamín Kuscevic salió por un esguince.

El primer duelo será en condición de visita, en Cali, y el segundo en Santiago. El viernes a las 21:00 horas comienza el cierre de su año.