Datos Clave Final: Coquimbo Unido y O’Higgins juegan el sábado 14 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Estadio Santa Laura. Premio: El campeón se lleva el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa 2027. Contraste: Coquimbo ganó sus dos últimos partidos; O’Higgins cayó en Collao y tiene cinco puntos sobre el penúltimo.

Coquimbo Unido y O’Higgins definirán este sábado 14 de noviembre al primer campeón de la Copa de la Liga. La final se jugará a las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura y el ganador se quedará con el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027, además de un lugar en la Supercopa del próximo año.

La transmisión anunciada es exclusiva por streaming en HBO Max, a través de TNT Sports, sin emisión por televisión tradicional, según Cooperativa.

Pero los dos finalistas llegan desde lugares muy distintos de la tabla. Uno está en la parte alta de la Liga de Primera y el otro todavía no se salva del descenso.

Una final que esperó cuatro meses

El partido estaba previsto originalmente para julio en Valparaíso. Luego fue trasladado al Claro Arena, donde tampoco pudo jugarse por los efectos del aluvión que afectó a Las Condes. Tras varias postergaciones por las condiciones meteorológicas de la zona central, Santa Laura quedó como sede definitiva.

Esa espera tuvo un costo en el calendario. Según Diario El Día, Coquimbo Unido y O’Higgins son los equipos con más partidos jugados en la temporada 2026, y Hernán Caputto contó que su plantel ya suma 54 encuentros.

Cómo llegaron: dos series definidas desde los doce pasos

Coquimbo eliminó a Unión La Calera. Ganó 1-0 la ida, pero Matías Campos empató el global a los 86 minutos de la revancha. En la tanda, el arquero Diego Sánchez atajó tres lanzamientos, incluido el decisivo, para el 5-4 final.

O’Higgins también debió remontar. Perdió 2-1 ante Ñublense en Chillán y ganó 1-0 en El Teniente con un penal de Francisco González a los 68 minutos. En los penales se impuso 4-2 y aseguró su primera final en el fútbol chileno desde la Supercopa de 2014.

¿Quién llega mejor? Los números de la Liga de Primera

Coquimbo viene de vencer como visitante a Audax Italiano, un triunfo que lo metió entre los seis primeros de la tabla por diferencia de gol, y suma dos victorias consecutivas. Sigue además en carrera en la Copa Chile.

“El equipo está competitivo, nos agarra en un muy buen momento para lo que viene”, afirmó Caputto, quien definió la final como un partido que “todos la esperamos hace mucho tiempo”. El defensor Benjamín Gazzolo lo resumió así: “Vamos a dejarlo todo”.

O’Higgins, en cambio, cayó ante Universidad de Concepción en Collao y sigue pendiente de la permanencia. Con tres fechas por jugar tiene 31 puntos, cinco más que Universidad de Concepción, penúltima con 26, y su calendario es el más pesado de los equipos en riesgo, como contamos en el análisis del descenso: recibe a la U el sábado 21, luego enfrenta a Everton y cierra ante Coquimbo Unido.

Qué significa la final para cada uno

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos anteriores: por forma y por tabla, Coquimbo llega mejor. Tiene el impulso de dos triunfos seguidos y la tranquilidad de no mirar hacia abajo, mientras O’Higgins viene de una derrota y con la cabeza repartida entre la copa y la permanencia.

Para el cuadro rancagüino, la final ofrece algo poco habitual: puede asegurar un cupo en la Libertadores antes de asegurar matemáticamente su lugar en Primera. Y el cruce tendrá revancha, porque ambos vuelven a enfrentarse en la última fecha del campeonato, cuando la tabla ya puede estar resuelta para uno y abierta para el otro.

Antes de eso, la pelota se moverá en Santa Laura el sábado a las 18:30 horas, con el primer título de la Copa de la Liga y un boleto a la Libertadores en juego.