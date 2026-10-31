O’Higgins y Ñublense se enfrentan este sábado 31 de octubre a las 18:00 horas (Chile) en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la fecha 26 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y tiene streaming en Max, con suscripción habilitada.

Horario, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: sábado 31 de octubre, 18:00 horas (Chile).

sábado 31 de octubre, 18:00 horas (Chile). Estadio: Codelco El Teniente, en Rancagua.

Codelco El Teniente, en Rancagua. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: Max, con suscripción habilitada.

Max, con suscripción habilitada. Árbitro: Mathías Riquelme. El VAR estará a cargo de Piero Maza.

Los datos de canal y streaming corresponden a las guías de transmisión publicadas esta semana. Conviene revisar la parrilla de TNT Sports antes del pitazo inicial, por si hubiera algún cambio de última hora.

¿Cómo llegan O’Higgins y Ñublense?

El Capo de Provincia es decimotercero con 28 puntos, cinco más que la Universidad de Concepción, penúltima y dentro de la zona de descenso. Además, el equipo que dirige Lucas Bovaglio arrastra tres partidos sin ganar, el último un empate 1-1 con Cobresal, así que el triunfo ante su gente es casi una obligación para tomar aire en la tabla.

Ñublense, en cambio, llega con otro ánimo. Los chillanejos ganaron 2-1 a Coquimbo Unido en el debut de Vicente Núñez, tras la salida de su anterior entrenador, despedido después de la goleada ante la U, y están novenos con 35 puntos. Una victoria en Rancagua los dejaría sextos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, a la espera del resto de la fecha.

El contexto invita a un partido de necesidades opuestas. Mientras O’Higgins mira hacia abajo en la tabla, Ñublense mira hacia arriba y busca consolidar con Núñez el cambio de ánimo que mostró en su estreno.

Qué se juega cada uno

O’Higgins: sumar de a tres para alejarse del descenso, con apenas cinco puntos de ventaja sobre el penúltimo.

sumar de a tres para alejarse del descenso, con apenas cinco puntos de ventaja sobre el penúltimo. Ñublense: pasar al sexto lugar y meterse en la pelea por los cupos internacionales.

La fecha 26 sigue el domingo 1 de noviembre con el Clásico Universitario entre la UC y la U a las 12:30 horas. Ñublense, además, ya tiene fecha para recibir al líder: el Colo Colo vs Ñublense de la fecha 27 se juega el domingo 8 de noviembre.