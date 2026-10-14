Datos Clave Desmantelamiento en riesgo: Entre Coquimbo Unido (16) y O’Higgins (14), suman la impactante cifra de 30 futbolistas que finalizan su vínculo contractual en diciembre de 2026. El salvavidas continental: Debido a su irregular presente en el Campeonato Nacional, ganar la Copa de la Liga representa la única gran oportunidad de ambos equipos para asegurar el codiciado cupo a la Copa Libertadores. Final en el limbo: El duelo fue pospuesto por las autoridades ante los estragos climáticos en el Claro Arena. El DT pirata, Hernán Caputto, no ocultó su frustración: “Es algo que se pudo haber prevenido”.

La Copa de la Liga 2026 se ha transformado en un verdadero rompecabezas sin solución para el fútbol chileno. Lo que debía ser la gran fiesta para coronar al primer monarca del certamen, hoy es un dolor de cabeza logístico que esconde un drama deportivo profundo para los dos clubes involucrados: Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua.

Ambas instituciones llegarán a esta esquiva definición con el reloj en contra, enfrentando una inminente fuga de talentos que amenaza con desarmar por completo sus actuales proyectos deportivos al final de la temporada, dependiendo de a quiénes logren renovar.

Los 30 jugadores que terminan contrato en Coquimbo Unido y O’Higgins

En el caso de Coquimbo Unido, la guillotina contractual pone en jaque a 16 futbolistas, lo que representa prácticamente la totalidad de su equipo titular. Al revisar los números, la posible partida de sus hombres más regulares encendería todas las alarmas en el puerto:

Diego Sánchez: El inamovible guardameta es el jugador con más rodaje del equipo, sumando 1.800 minutos en 20 partidos.

El inamovible guardameta es el jugador con más rodaje del equipo, sumando 1.800 minutos en 20 partidos. Benjamín Gazzolo: Pilar absoluto de la zaga, acumulando 1.710 minutos en la temporada.

Pilar absoluto de la zaga, acumulando 1.710 minutos en la temporada. Juan Cornejo: Pieza vital en la generación de juego, registrando 7 asistencias en 1.577 minutos disputados.

Pieza vital en la generación de juego, registrando 7 asistencias en 1.577 minutos disputados. Sebastián Galani y Alejandro Camargo: Los dueños de la sala de máquinas. Ambos superan largamente los 1.550 minutos, destacando además la cuota goleadora de Camargo (4 tantos).

Los dueños de la sala de máquinas. Ambos superan largamente los 1.550 minutos, destacando además la cuota goleadora de Camargo (4 tantos). Cristián Zavala y Guido Vadalá: El desequilibrio en ataque. Vadalá aporta 4 goles y 2 asistencias, mientras Zavala suma 5 pases gol en 975 minutos.

El desequilibrio en ataque. Vadalá aporta 4 goles y 2 asistencias, mientras Zavala suma 5 pases gol en 975 minutos. Otros nombres en riesgo: Matías Fernández (1.265 min), o el experimentado Lucas Pratto (498 min).

Fin de contrato — Verano 2027 Primera División · Coquimbo Unido · Página 1/1 Fin de contrato — Verano 2027 # Jugador Fin contrato Club Edad P Goles Asist. Min. 1 A. Camargo Osses dic 2026 Coquimbo Unido 37 20 4 0 1 557 2 B. Gazzolo Freire dic 2026 Coquimbo Unido 29 20 0 0 1 710 3 C. Zavala Briones dic 2026 Coquimbo Unido 27 16 2 5 975 4 D. Sánchez Carvajal dic 2026 Coquimbo Unido 39 20 0 0 1 800 5 E. Hernández dic 2026 Coquimbo Unido 27 10 0 0 719 6 F. Pons dic 2026 Coquimbo Unido 30 4 0 0 107 7 G. Flores dic 2026 Coquimbo Unido 26 3 0 0 270 8 G. Vadalá dic 2026 Coquimbo Unido 29 18 4 2 1 080 9 J. Cornejo Palma dic 2026 Coquimbo Unido 36 19 0 7 1 577 10 L. Pratto dic 2026 Coquimbo Unido 38 16 3 0 498 11 L. Soza Rodríguez dic 2026 Coquimbo Unido 28 6 0 0 461 12 M. Fernández Guzmán dic 2026 Coquimbo Unido 37 15 1 0 1 265 13 P. Rodríguez Salgado dic 2026 Coquimbo Unido 19 13 3 1 680 14 S. Cabrera Morgado dic 2026 Coquimbo Unido 28 12 0 1 676 15 S. Cordero dic 2026 Coquimbo Unido 30 16 0 0 688 16 S. Galani dic 2026 Coquimbo Unido 29 19 1 0 1 559 16 jugadores

Por su parte, la realidad en O’Higgins no es muy distinta. El “Capo de Provincia” arriesga perder a 14 jugadores, lo que desarmaría gran parte de su columna vertebral, partiendo precisamente por los nombres que más han sostenido la campaña:

Felipe Ogaz: El motor del equipo con 1.746 minutos en cancha, siendo el jugador más utilizado de la plantilla en estos 20 compromisos.

El motor del equipo con 1.746 minutos en cancha, siendo el jugador más utilizado de la plantilla en estos 20 compromisos. Arnaldo Castillo: La principal carta ofensiva de los rancagüinos. El atacante registra 8 goles en 1.562 minutos de juego.

La principal carta ofensiva de los rancagüinos. El atacante registra 8 goles en 1.562 minutos de juego. Juan Leiva: Inamovible en el mediocampo con 1.494 minutos disputados a lo largo de 20 encuentros.

Inamovible en el mediocampo con 1.494 minutos disputados a lo largo de 20 encuentros. Luis Pavez, A. Robledo y Nicolás Garrido: La base del bloque defensivo, todos superando la barrera de los 1.300 minutos en la actual temporada.

La base del bloque defensivo, todos superando la barrera de los 1.300 minutos en la actual temporada. Bryan Rabello y Thiago Vecino: El talento en tres cuartos de cancha. Vecino aporta 4 goles y Rabello suma 3 asistencias.

El talento en tres cuartos de cancha. Vecino aporta 4 goles y Rabello suma 3 asistencias. Otros nombres en riesgo: El experimentado delantero Walter Bou o Tomás Avilés.

Fin de contrato — Verano 2027 Primera División · O'Higgins · Página 1/1 Fin de contrato — Verano 2027 # Jugador Fin contrato Club Edad P Goles Asist. Min. 1 A. Castillo Benega dic 2026 O'Higgins 29 22 8 0 1 562 2 A. Robledo dic 2026 O'Higgins 28 16 0 0 1 385 3 B. Rabello Mella dic 2026 O'Higgins 32 12 1 3 782 4 B. Rojas dic 2026 O'Higgins 25 6 0 0 292 5 E. Moreira dic 2026 O'Higgins 24 5 0 0 94 6 F. Ogaz dic 2026 O'Higgins 23 20 1 1 1 746 7 J. Leiva Mieres dic 2026 O'Higgins 32 20 0 0 1 494 8 J. Peña Canales dic 2026 O'Higgins 26 2 0 0 180 9 L. Díaz Parra dic 2026 O'Higgins 27 12 0 1 758 10 L. Pavez Muñoz dic 2026 O'Higgins 31 18 2 0 1 387 11 N. Garrido Ceballos dic 2026 O'Higgins 24 17 0 0 1 305 12 T. Avilés dic 2026 O'Higgins 22 7 0 0 245 13 T. Vecino Berriel dic 2026 O'Higgins 27 18 4 1 725 14 W. Bou dic 2026 O'Higgins 33 6 0 0 431 14 jugadores

El premio de la Copa de la Liga: un cupo a la Libertadores 2027

Con ambos equipos resignando terreno en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, la Copa de la Liga dejó de ser un simple trofeo para convertirse en un salvavidas institucional.

El equipo que logre dar la vuelta olímpica obtendrá automáticamente el codiciado cupo a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2027 como “Chile 3”. Clasificar al máximo torneo continental no solo asegura un millonario premio económico por parte de la CONMEBOL, sino que representa la gran vitrina y el gancho perfecto para convencer y retener a las figuras que están a punto de terminar sus contratos.

¿Por qué se suspendió la final de la Copa de la Liga y qué dijo Hernán Caputto?

Pese a la urgencia de ambos clubes por definir su futuro, la ANFP oficializó un nuevo aplazamiento. El partido, originalmente fijado para el 16 de octubre en el Claro Arena, se quedó sin recinto.

“Esta decisión se adopta tras la comunicación oficial de la Delegación Presidencial Metropolitana, que no autorizó la realización del encuentro en dicho recinto debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes”, informó el ente rector. La propuesta alternativa de jugar en el Estadio Santa Laura también fue rechazada por las autoridades debido a contingencias de seguridad.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el norte. Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, exteriorizó su molestia ante la falta de planificación, recordando que el torneo definió a sus finalistas en julio.

“La verdad es que la prioridad es lo que ha ocurrido en el último tiempo (clima), pero es algo que se pudo haber prevenido, sobre todo tener claro el lugar de la final”, disparó el estratega pirata en RedGol.

Evidentemente preocupado por cómo esto afecta la preparación de un equipo en vilo, el estratega del Barbón cerró exigiendo certezas: “Lo importante es que se busque una fecha, vi el calendario, ambos equipos estamos queriendo escalar en el torneo, en Copa Chile estamos en zona de avanzada y tenemos que jugar varios partidos entre semanas. Ojalá todo esto no traiga inconvenientes”.