Tras el parón de selecciones y los duelos de Copa Chile, este sábado 10 de octubre vuelve a jugarse el Campeonato Nacional con dos partidos. El tercero que estaba programado para esta jornada entre Universidad Católica y Audax Italiano en el Claro Arena, fue suspendido a causa de los efectos que dejó el aluvión de Las Condes.

Además, la Primera B tendrá compromisos relevantes para todos los extremos de la tabla de posiciones. Santiago Wanderers y Magallanes, dos de los candidatos al ascenso, salen a la cancha. Por su parte, Deportes Santa Cruz, que lucha por no descender, tiene una durísima salida.

Y para aquellos que no cuentan con una suscripción a TNT Sports o HBO Max, las señales a cargo de la transmisión de los partidos del fútbol chileno, uno de los compromisos de Primera que se juegan hoy, irá por TV abierta, a través de Canal 13.

Cartelera de TV del fútbol chileno, sábado 10 de octubre

  • 12:30 horas. Primera B. Deportes Recoleta vs Magallanes. HBO Max – TNT Sports.
  • 15:00 horas. Primera B. Santiago Wanderers vs Curicó Unido. HBO Max – TNT Sports.
  • 15:00 horas. Primera División. Cobresal vs U. de Concepción. HBO Max – TNT Sports Premium.
  • 17:30 horas. Primera División. Huachipato vs O’Higgins. HBO Max – TNT Sports Premium – T13 – 13 Go.
  • 17:30 horas. Primera B. Deportes Temuco vs Deportes Santa Cruz. HBO Max TNT Sports.

Tabla de Posiciones Primera División

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
23 17 3 3 48 22 +26 54 PGGGG
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
23 13 3 7 50 33 +17 42 GPEGG
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
23 12 6 5 35 19 +16 42 GEGGP
4
Logo Everton Everton
23 10 6 7 37 25 +12 36 GGEEP
5
Logo Palestino Palestino
23 11 3 9 36 33 +3 36 GGPPG
6
Logo Deportes Limache Deportes Limache
23 10 3 10 43 35 +8 33 GPGGP
7
Logo Ñublense Ñublense
23 8 8 7 28 31 -3 32 PGEEG
8
Logo Concepcion Concepcion
23 9 4 10 25 26 -1 31 GPPPP
9
Logo La Serena La Serena
23 7 9 7 34 38 -4 30 GGEPG
10
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
22 8 5 9 31 31 0 29 PGPGP
11
Logo Audax Italiano Audax Italiano
23 7 7 9 26 31 -5 28 PPGPP
12
Logo Huachipato Huachipato
22 8 4 10 31 39 -8 28 PPPGG
13
Logo O'Higgins O'Higgins
23 8 3 12 28 36 -8 27 PGEGP
14
Logo Cobresal Cobresal
23 7 3 13 34 44 -10 24 PPPPP
15
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
23 6 4 13 17 39 -22 22 PEGPG
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
23 4 5 14 19 40 -21 17 GPEPG
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 8 2 2 28 10 +18 26
2
Logo Palestino Palestino
12 7 3 2 26 13 +13 24
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
11 7 3 1 21 9 +12 24
4
Logo Deportes Limache Deportes Limache
11 7 0 4 23 13 +10 21
5
Logo Universidad Católica Universidad Católica
11 6 2 3 29 16 +13 20
6
Logo Audax Italiano Audax Italiano
12 5 4 3 19 13 +6 19
7
Logo Concepcion Concepcion
12 5 3 4 16 13 +3 18
8
Logo Cobresal Cobresal
11 6 0 5 18 16 +2 18
9
Logo Huachipato Huachipato
11 5 2 4 21 22 -1 17
10
Logo Everton Everton
12 4 4 4 16 14 +2 16
11
Logo La Serena La Serena
12 4 4 4 19 18 +1 16
12
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 15 16 -1 16
13
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
11 5 1 5 8 12 -4 16
14
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
10 4 3 3 13 9 +4 15
15
Logo O'Higgins O'Higgins
11 5 0 6 11 14 -3 15
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 3 3 6 14 17 -3 12
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
11 9 1 1 20 12 +8 28
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
12 7 1 4 21 17 +4 22
3
Logo Everton Everton
11 6 2 3 21 11 +10 20
4
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 5 3 4 14 10 +4 18
5
Logo Ñublense Ñublense
11 4 4 3 13 15 -2 16
6
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
12 4 2 6 18 22 -4 14
7
Logo La Serena La Serena
11 3 5 3 15 20 -5 14
8
Logo Concepcion Concepcion
11 4 1 6 9 13 -4 13
9
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 3 3 6 20 22 -2 12
10
Logo O'Higgins O'Higgins
12 3 3 6 17 22 -5 12
11
Logo Palestino Palestino
11 4 0 7 10 20 -10 12
12
Logo Huachipato Huachipato
11 3 2 6 10 17 -7 11
13
Logo Audax Italiano Audax Italiano
11 2 3 6 7 18 -11 9
14
Logo Cobresal Cobresal
12 1 3 8 16 28 -12 6
15
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
12 1 3 8 9 27 -18 6
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
11 1 2 8 5 23 -18 5
16 equipos

Tabla de Posiciones Primera B

🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Cobreloa Cobreloa
26 13 9 4 44 27 +17 48 EGEPG
2
Logo San Luis San Luis
26 13 8 5 41 29 +12 47 EGPGP
3
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
26 12 8 6 41 28 +13 44 EGGGP
4
Logo Magallanes Magallanes
26 12 7 7 42 38 +4 43 EGEPG
5
Logo Antofagasta Antofagasta
26 11 8 7 44 26 +18 41 EGEGG
6
Logo Recoleta Recoleta
26 11 8 7 38 34 +4 41 GPGEP
7
Logo San Marcos San Marcos
26 10 9 7 33 24 +9 39 EGGGG
8
Logo Copiapó Copiapó
26 10 7 9 40 39 +1 37 GEPPP
9
Logo Unión Española Unión Española
26 10 6 10 32 34 -2 36 GPEEG
10
Logo Puerto Montt Puerto Montt
26 10 4 12 26 34 -8 34 PPEGP
11
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
26 8 8 10 40 36 +4 32 EGEPG
12
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
26 7 10 9 35 30 +5 31 PPEPG
13
Logo Curicó Unido Curicó Unido
26 6 9 11 22 39 -17 27 PEEEG
14
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
26 4 10 12 27 40 -13 22 GPEPP
15
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
26 5 7 14 16 44 -28 22 EPEGP
16
Logo Rangers Rangers
26 4 6 16 23 42 -19 18 PPPEP
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Cobreloa Cobreloa
13 10 2 1 30 9 +21 32
2
Logo San Luis San Luis
14 9 4 1 29 14 +15 31
3
Logo Antofagasta Antofagasta
13 7 4 2 23 9 +14 25
4
Logo Copiapó Copiapó
13 7 3 3 22 16 +6 24
5
Logo Magallanes Magallanes
13 7 3 3 24 19 +5 24
6
Logo Unión Española Unión Española
13 7 3 3 19 14 +5 24
7
Logo Recoleta Recoleta
13 7 3 3 20 18 +2 24
8
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
12 6 5 1 24 15 +9 23
9
Logo San Marcos San Marcos
13 6 4 3 16 9 +7 22
10
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 7 1 5 17 15 +2 22
11
Logo Curicó Unido Curicó Unido
13 5 4 4 14 14 0 19
12
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 4 6 3 17 9 +8 18
13
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
13 4 4 5 23 19 +4 16
14
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 3 5 5 8 12 -4 14
15
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
13 1 7 5 15 21 -6 10
16
Logo Rangers Rangers
13 1 4 8 10 20 -10 7
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
14 6 3 5 17 13 +4 21
2
Logo Magallanes Magallanes
13 5 4 4 18 19 -1 19
3
Logo Recoleta Recoleta
13 4 5 4 18 16 +2 17
4
Logo San Marcos San Marcos
13 4 5 4 17 15 +2 17
5
Logo Antofagasta Antofagasta
13 4 4 5 21 17 +4 16
6
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
13 4 4 5 17 17 0 16
7
Logo San Luis San Luis
12 4 4 4 12 15 -3 16
8
Logo Cobreloa Cobreloa
13 3 7 3 14 18 -4 16
9
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 3 4 6 18 21 -3 13
10
Logo Copiapó Copiapó
13 3 4 6 18 23 -5 13
11
Logo Unión Española Unión Española
13 3 3 7 13 20 -7 12
12
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
13 3 3 7 12 19 -7 12
13
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 3 3 7 9 19 -10 12
14
Logo Rangers Rangers
13 3 2 8 13 22 -9 11
15
Logo Curicó Unido Curicó Unido
13 1 5 7 8 25 -17 8
16
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 2 2 9 8 32 -24 8
16 equipos