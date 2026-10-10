Datos Clave Programación: El Campeonato Nacional regresa hoy con dos partidos. Primera B: Wanderers y Magallanes, que pelean por el ascenso, juegan hoy. TV abierta: Un duelo de esta jornada va por T13.

Tras el parón de selecciones y los duelos de Copa Chile, este sábado 10 de octubre vuelve a jugarse el Campeonato Nacional con dos partidos. El tercero que estaba programado para esta jornada entre Universidad Católica y Audax Italiano en el Claro Arena, fue suspendido a causa de los efectos que dejó el aluvión de Las Condes.

Además, la Primera B tendrá compromisos relevantes para todos los extremos de la tabla de posiciones. Santiago Wanderers y Magallanes, dos de los candidatos al ascenso, salen a la cancha. Por su parte, Deportes Santa Cruz, que lucha por no descender, tiene una durísima salida.

Y para aquellos que no cuentan con una suscripción a TNT Sports o HBO Max, las señales a cargo de la transmisión de los partidos del fútbol chileno, uno de los compromisos de Primera que se juegan hoy, irá por TV abierta, a través de Canal 13.

Cartelera de TV del fútbol chileno, sábado 10 de octubre

12:30 horas. Primera B. Deportes Recoleta vs Magallanes. HBO Max – TNT Sports.

HBO Max – TNT Sports. 15:00 horas. Primera B. Santiago Wanderers vs Curicó Unido . HBO Max – TNT Sports.

. HBO Max – TNT Sports. 15:00 horas. Primera División. Cobresal vs U. de Concepción . HBO Max – TNT Sports Premium.

. HBO Max – TNT Sports Premium. 17:30 horas. Primera División. Huachipato vs O’Higgins. HBO Max – TNT Sports Premium – T13 – 13 Go.

HBO Max – TNT Sports Premium – T13 – 13 Go. 17:30 horas. Primera B. Deportes Temuco vs Deportes Santa Cruz. HBO Max TNT Sports.

Tabla de Posiciones Primera División

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación General Local Visitante 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma 1 Colo-Colo 23 17 3 3 48 22 +26 54 P G G G G 2 Universidad Católica 23 13 3 7 50 33 +17 42 G P E G G 3 Universidad Chile 23 12 6 5 35 19 +16 42 G E G G P 4 Everton 23 10 6 7 37 25 +12 36 G G E E P 5 Palestino 23 11 3 9 36 33 +3 36 G G P P G 6 Deportes Limache 23 10 3 10 43 35 +8 33 G P G G P 7 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 P G E E G 8 Concepcion 23 9 4 10 25 26 -1 31 G P P P P 9 La Serena 23 7 9 7 34 38 -4 30 G G E P G 10 Coquimbo Unido 22 8 5 9 31 31 0 29 P G P G P 11 Audax Italiano 23 7 7 9 26 31 -5 28 P P G P P 12 Huachipato 22 8 4 10 31 39 -8 28 P P P G G 13 O'Higgins 23 8 3 12 28 36 -8 27 P G E G P 14 Cobresal 23 7 3 13 34 44 -10 24 P P P P P 15 Univ. Concepción 23 6 4 13 17 39 -22 22 P E G P G 16 Unión La Calera 23 4 5 14 19 40 -21 17 G P E P G 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 12 8 2 2 28 10 +18 26 2 Palestino 12 7 3 2 26 13 +13 24 3 Universidad Chile 11 7 3 1 21 9 +12 24 4 Deportes Limache 11 7 0 4 23 13 +10 21 5 Universidad Católica 11 6 2 3 29 16 +13 20 6 Audax Italiano 12 5 4 3 19 13 +6 19 7 Concepcion 12 5 3 4 16 13 +3 18 8 Cobresal 11 6 0 5 18 16 +2 18 9 Huachipato 11 5 2 4 21 22 -1 17 10 Everton 12 4 4 4 16 14 +2 16 11 La Serena 12 4 4 4 19 18 +1 16 12 Ñublense 12 4 4 4 15 16 -1 16 13 Univ. Concepción 11 5 1 5 8 12 -4 16 14 Coquimbo Unido 10 4 3 3 13 9 +4 15 15 O'Higgins 11 5 0 6 11 14 -3 15 16 Unión La Calera 12 3 3 6 14 17 -3 12 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 11 9 1 1 20 12 +8 28 2 Universidad Católica 12 7 1 4 21 17 +4 22 3 Everton 11 6 2 3 21 11 +10 20 4 Universidad Chile 12 5 3 4 14 10 +4 18 5 Ñublense 11 4 4 3 13 15 -2 16 6 Coquimbo Unido 12 4 2 6 18 22 -4 14 7 La Serena 11 3 5 3 15 20 -5 14 8 Concepcion 11 4 1 6 9 13 -4 13 9 Deportes Limache 12 3 3 6 20 22 -2 12 10 O'Higgins 12 3 3 6 17 22 -5 12 11 Palestino 11 4 0 7 10 20 -10 12 12 Huachipato 11 3 2 6 10 17 -7 11 13 Audax Italiano 11 2 3 6 7 18 -11 9 14 Cobresal 12 1 3 8 16 28 -12 6 15 Univ. Concepción 12 1 3 8 9 27 -18 6 16 Unión La Calera 11 1 2 8 5 23 -18 5 16 equipos

Tabla de Posiciones Primera B