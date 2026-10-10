Tras el parón de selecciones y los duelos de Copa Chile, este sábado 10 de octubre vuelve a jugarse el Campeonato Nacional con dos partidos. El tercero que estaba programado para esta jornada entre Universidad Católica y Audax Italiano en el Claro Arena, fue suspendido a causa de los efectos que dejó el aluvión de Las Condes.
Además, la Primera B tendrá compromisos relevantes para todos los extremos de la tabla de posiciones. Santiago Wanderers y Magallanes, dos de los candidatos al ascenso, salen a la cancha. Por su parte, Deportes Santa Cruz, que lucha por no descender, tiene una durísima salida.
Y para aquellos que no cuentan con una suscripción a TNT Sports o HBO Max, las señales a cargo de la transmisión de los partidos del fútbol chileno, uno de los compromisos de Primera que se juegan hoy, irá por TV abierta, a través de Canal 13.
Cartelera de TV del fútbol chileno, sábado 10 de octubre
- 12:30 horas. Primera B. Deportes Recoleta vs Magallanes. HBO Max – TNT Sports.
- 15:00 horas. Primera B. Santiago Wanderers vs Curicó Unido. HBO Max – TNT Sports.
- 15:00 horas. Primera División. Cobresal vs U. de Concepción. HBO Max – TNT Sports Premium.
- 17:30 horas. Primera División. Huachipato vs O’Higgins. HBO Max – TNT Sports Premium – T13 – 13 Go.
- 17:30 horas. Primera B. Deportes Temuco vs Deportes Santa Cruz. HBO Max TNT Sports.
Tabla de Posiciones Primera División
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Forma
|1
|
|23
|17
|3
|3
|48
|22
|+26
|54
|PGGGG
|2
|
|23
|13
|3
|7
|50
|33
|+17
|42
|GPEGG
|3
|
|23
|12
|6
|5
|35
|19
|+16
|42
|GEGGP
|4
|
|23
|10
|6
|7
|37
|25
|+12
|36
|GGEEP
|5
|
|23
|11
|3
|9
|36
|33
|+3
|36
|GGPPG
|6
|
|23
|10
|3
|10
|43
|35
|+8
|33
|GPGGP
|7
|
|23
|8
|8
|7
|28
|31
|-3
|32
|PGEEG
|8
|
|23
|9
|4
|10
|25
|26
|-1
|31
|GPPPP
|9
|
|23
|7
|9
|7
|34
|38
|-4
|30
|GGEPG
|10
|
|22
|8
|5
|9
|31
|31
|0
|29
|PGPGP
|11
|
|23
|7
|7
|9
|26
|31
|-5
|28
|PPGPP
|12
|
|22
|8
|4
|10
|31
|39
|-8
|28
|PPPGG
|13
|
|23
|8
|3
|12
|28
|36
|-8
|27
|PGEGP
|14
|
|23
|7
|3
|13
|34
|44
|-10
|24
|PPPPP
|15
|
|23
|6
|4
|13
|17
|39
|-22
|22
|PEGPG
|16
|
|23
|4
|5
|14
|19
|40
|-21
|17
|GPEPG
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|12
|8
|2
|2
|28
|10
|+18
|26
|2
|
|12
|7
|3
|2
|26
|13
|+13
|24
|3
|
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|+12
|24
|4
|
|11
|7
|0
|4
|23
|13
|+10
|21
|5
|
|11
|6
|2
|3
|29
|16
|+13
|20
|6
|
|12
|5
|4
|3
|19
|13
|+6
|19
|7
|
|12
|5
|3
|4
|16
|13
|+3
|18
|8
|
|11
|6
|0
|5
|18
|16
|+2
|18
|9
|
|11
|5
|2
|4
|21
|22
|-1
|17
|10
|
|12
|4
|4
|4
|16
|14
|+2
|16
|11
|
|12
|4
|4
|4
|19
|18
|+1
|16
|12
|
|12
|4
|4
|4
|15
|16
|-1
|16
|13
|
|11
|5
|1
|5
|8
|12
|-4
|16
|14
|
|10
|4
|3
|3
|13
|9
|+4
|15
|15
|
|11
|5
|0
|6
|11
|14
|-3
|15
|16
|
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|-3
|12
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|11
|9
|1
|1
|20
|12
|+8
|28
|2
|
|12
|7
|1
|4
|21
|17
|+4
|22
|3
|
|11
|6
|2
|3
|21
|11
|+10
|20
|4
|
|12
|5
|3
|4
|14
|10
|+4
|18
|5
|
|11
|4
|4
|3
|13
|15
|-2
|16
|6
|
|12
|4
|2
|6
|18
|22
|-4
|14
|7
|
|11
|3
|5
|3
|15
|20
|-5
|14
|8
|
|11
|4
|1
|6
|9
|13
|-4
|13
|9
|
|12
|3
|3
|6
|20
|22
|-2
|12
|10
|
|12
|3
|3
|6
|17
|22
|-5
|12
|11
|
|11
|4
|0
|7
|10
|20
|-10
|12
|12
|
|11
|3
|2
|6
|10
|17
|-7
|11
|13
|
|11
|2
|3
|6
|7
|18
|-11
|9
|14
|
|12
|1
|3
|8
|16
|28
|-12
|6
|15
|
|12
|1
|3
|8
|9
|27
|-18
|6
|16
|
|11
|1
|2
|8
|5
|23
|-18
|5
Tabla de Posiciones Primera B
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Forma
|1
|
|26
|13
|9
|4
|44
|27
|+17
|48
|EGEPG
|2
|
|26
|13
|8
|5
|41
|29
|+12
|47
|EGPGP
|3
|
|26
|12
|8
|6
|41
|28
|+13
|44
|EGGGP
|4
|
|26
|12
|7
|7
|42
|38
|+4
|43
|EGEPG
|5
|
|26
|11
|8
|7
|44
|26
|+18
|41
|EGEGG
|6
|
|26
|11
|8
|7
|38
|34
|+4
|41
|GPGEP
|7
|
|26
|10
|9
|7
|33
|24
|+9
|39
|EGGGG
|8
|
|26
|10
|7
|9
|40
|39
|+1
|37
|GEPPP
|9
|
|26
|10
|6
|10
|32
|34
|-2
|36
|GPEEG
|10
|
|26
|10
|4
|12
|26
|34
|-8
|34
|PPEGP
|11
|
|26
|8
|8
|10
|40
|36
|+4
|32
|EGEPG
|12
|
|26
|7
|10
|9
|35
|30
|+5
|31
|PPEPG
|13
|
|26
|6
|9
|11
|22
|39
|-17
|27
|PEEEG
|14
|
|26
|4
|10
|12
|27
|40
|-13
|22
|GPEPP
|15
|
|26
|5
|7
|14
|16
|44
|-28
|22
|EPEGP
|16
|
|26
|4
|6
|16
|23
|42
|-19
|18
|PPPEP
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|13
|10
|2
|1
|30
|9
|+21
|32
|2
|
|14
|9
|4
|1
|29
|14
|+15
|31
|3
|
|13
|7
|4
|2
|23
|9
|+14
|25
|4
|
|13
|7
|3
|3
|22
|16
|+6
|24
|5
|
|13
|7
|3
|3
|24
|19
|+5
|24
|6
|
|13
|7
|3
|3
|19
|14
|+5
|24
|7
|
|13
|7
|3
|3
|20
|18
|+2
|24
|8
|
|12
|6
|5
|1
|24
|15
|+9
|23
|9
|
|13
|6
|4
|3
|16
|9
|+7
|22
|10
|
|13
|7
|1
|5
|17
|15
|+2
|22
|11
|
|13
|5
|4
|4
|14
|14
|0
|19
|12
|
|13
|4
|6
|3
|17
|9
|+8
|18
|13
|
|13
|4
|4
|5
|23
|19
|+4
|16
|14
|
|13
|3
|5
|5
|8
|12
|-4
|14
|15
|
|13
|1
|7
|5
|15
|21
|-6
|10
|16
|
|13
|1
|4
|8
|10
|20
|-10
|7
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|14
|6
|3
|5
|17
|13
|+4
|21
|2
|
|13
|5
|4
|4
|18
|19
|-1
|19
|3
|
|13
|4
|5
|4
|18
|16
|+2
|17
|4
|
|13
|4
|5
|4
|17
|15
|+2
|17
|5
|
|13
|4
|4
|5
|21
|17
|+4
|16
|6
|
|13
|4
|4
|5
|17
|17
|0
|16
|7
|
|12
|4
|4
|4
|12
|15
|-3
|16
|8
|
|13
|3
|7
|3
|14
|18
|-4
|16
|9
|
|13
|3
|4
|6
|18
|21
|-3
|13
|10
|
|13
|3
|4
|6
|18
|23
|-5
|13
|11
|
|13
|3
|3
|7
|13
|20
|-7
|12
|12
|
|13
|3
|3
|7
|12
|19
|-7
|12
|13
|
|13
|3
|3
|7
|9
|19
|-10
|12
|14
|
|13
|3
|2
|8
|13
|22
|-9
|11
|15
|
|13
|1
|5
|7
|8
|25
|-17
|8
|16
|
|13
|2
|2
|9
|8
|32
|-24
|8