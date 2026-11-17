Deportes Recoleta y Santiago Wanderers abren la Liguilla de Ascenso de la Primera B este viernes 20 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana. El partido de ida de los cuartos de final se transmite por TNT Sports Premium, según la programación publicada por TVN.

Es el primer partido de la postemporada que reparte el segundo boleto a la Liga de Primera 2027, y la llave se define una semana después en Valparaíso.

Horario, estadio y transmisión de Recoleta vs Santiago Wanderers

Día: viernes 20 de noviembre de 2026.

viernes 20 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas de Chile.

18:00 horas de Chile. Estadio: Municipal de La Pintana.

Municipal de La Pintana. Instancia: ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.

ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. TV en Chile: TNT Sports Premium, según TVN. En la fase regular, los partidos de la Primera B también se pudieron ver en TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports Premium, según TVN. En la fase regular, los partidos de la Primera B también se pudieron ver en TNT Sports en HBO Max. Vuelta: jueves 26 de noviembre, 19:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

¿Cómo llegan Recoleta y Santiago Wanderers?

Wanderers terminó cuarto la fase regular con 51 puntos. En la última fecha empató 1-1 con Deportes Copiapó en el Elías Figueroa, con una chilena de Sergio Felipe a los 85 minutos, como contamos en su momento.

Recoleta fue séptimo con 43 unidades y se metió en la liguilla en la última jornada, con un empate 1-1 ante Deportes Iquique que dejó fuera a Unión Española. Son ocho puntos de diferencia en la tabla, por eso el Decano cierra la serie como local.

El antecedente más cercano favorece al cuadro de La Pintana: el 3 de octubre, en la fase regular, Recoleta le ganó 2-1 a Wanderers.

Qué está en juego en la llave

Los tres ganadores de los cuartos de final avanzan a semifinales, donde los espera el perdedor de la final por el título entre Cobreloa y San Luis, que se juega el sábado 21 a las 18:30 horas en Santa Laura. Los ganadores de las semifinales jugarán la final por el segundo ascenso, como detallamos en el calendario completo de la liguilla.

Las otras llaves de ida son Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, el sábado 21 a las 20:30 horas, y San Marcos de Arica vs Magallanes, el domingo 22 a las 12:00 horas.

Tras la ida en La Pintana, Recoleta y Wanderers vuelven a verse el jueves 26 en Valparaíso, donde se conocerá al primer semifinalista de la liguilla.