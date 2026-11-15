Datos Clave El resultado: Santiago Wanderers 1, Deportes Copiapó 1, en el Estadio Elías Figueroa, por la fecha 30 de la Primera B. Los goles: Manuel López a los 6 minutos, tras un error del arquero Bayron Martínez, y Sergio Felipe de chilena a los 85. Lo que viene: Wanderers suma 51 puntos y ya está en la liguilla. Copiapó llega a 42 y depende de Unión San Felipe vs Unión Española.

Santiago Wanderers y Deportes Copiapó empataron 1-1 este domingo en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en el partido que abrió la última fecha de la Primera B. El Decano llegó a 51 puntos y ya tiene asegurada la liguilla de ascenso; el León de Atacama sumó 42 y deberá esperar el resultado de Unión Española en San Felipe, a las 18:00 horas, para conocer su destino.

Un regalo en el minuto 6

Copiapó se puso en ventaja muy temprano. A los 6 minutos, Manuel López vio adelantado al arquero Bayron Martínez y probó con un remate de primera que no parecía peligroso, pero el portero caturro falló y el balón terminó en el fondo del arco, según las crónicas de ADN Radio y Cooperativa.

El partido tuvo además una pausa en el primer tiempo. A los 23 minutos, el árbitro Rodrigo Farías detuvo el juego por una emergencia médica de un hincha en la tribuna Andes. El cuerpo médico de Wanderers y personal de Bomberos acudieron a asistirlo, y el encuentro se reanudó a los pocos minutos, de acuerdo con Cooperativa.

Copiapó se fue al descanso con la mínima ventaja y Wanderers tuvo que remar desde atrás durante gran parte de la tarde.

La chilena de Sergio Felipe para evitar la derrota

La igualdad llegó recién a los 85 minutos. Sergio Felipe apareció en el tramo final y, con una chilena, decretó el 1-1 definitivo para el cuadro porteño. El encuentro terminó a las 13:50 horas.

El empate no cambia el objetivo de Wanderers: ya estaba clasificado a la postemporada y terminó la jornada del mediodía tercero, con 51 puntos. Su ubicación final en la tabla, que define el cruce de cuartos de final, se terminará de ordenar con los partidos de la tarde.

Qué necesita Copiapó para quedarse con la liguilla

Para Copiapó, el punto pudo valer mucho o quedarse corto. Con 42 unidades, el León de Atacama quedó momentáneamente séptimo y, por ahora, dentro de la zona de liguilla, según ADN Radio. Al entretiempo, cuando ganaba, Cooperativa advertía que Unión Española se quedaba sin postemporada.

Esta es nuestra lectura, basada en la tabla publicada: el error del arquero le había dado a Copiapó la clasificación sin depender de nadie, y la chilena de Felipe lo dejó mirando el partido de Unión Española, que llega con 39 puntos y visita a Unión San Felipe a las 18:00 horas. Hasta entonces, el equipo atacameño no sabrá si su temporada sigue.

Como explicamos en cómo se define el ascenso en la Primera B, la liguilla entrega el segundo cupo a Primera División, mientras el campeón sube directo.

El resto de la jornada

18:00 horas: Cobreloa vs Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica vs San Luis, por el título.

Cobreloa vs Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica vs San Luis, por el título. 18:00 horas: Unión San Felipe vs Unión Española, Deportes Santa Cruz vs Rangers y Magallanes vs Deportes Antofagasta.

Unión San Felipe vs Unión Española, Deportes Santa Cruz vs Rangers y Magallanes vs Deportes Antofagasta. 20:30 horas: Deportes Recoleta vs Deportes Iquique, en La Pintana.

Con Wanderers ya en carrera, la mirada de Valparaíso y de Copiapó se traslada a la tarde, cuando la Primera B conozca a su campeón y termine de armar la liguilla.