Datos Clave Resultado: Chile Sub 20 empató 1-1 con México este viernes en el Complejo Juan Pinto Durán, en el primero de dos amistosos. Los goles: Gael García abrió la cuenta para México en el segundo tiempo e Ignacio Flores igualó un minuto después, tras un córner. Lo que viene: Ambas selecciones vuelven a enfrentarse el lunes 16 de noviembre, rumbo al Sudamericano Sub 20 de Colombia.

La selección chilena Sub 20 igualó 1-1 con México este viernes 13 de noviembre en el Complejo Juan Pinto Durán, en el primero de los dos amistosos que ambos equipos juegan en Santiago durante la fecha FIFA. Los goles llegaron en el segundo tiempo: Gael García adelantó a los aztecas y Ignacio Flores, delantero de Santiago Wanderers, empató en la jugada siguiente.

Para el equipo de Sebastián Miranda, es el primer examen tras conocer este mismo viernes su grupo para el Sudamericano Sub 20 de Colombia, que se jugará entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027.

Un minuto entre el golpe de México y el empate de Flores

El primer tiempo tuvo pocas llegadas en ambas áreas y terminó 0-0, según el reporte de la federación mexicana. El partido se abrió en el complemento.

García enganchó y sacó un remate para batir a Gabriel Maureira, el arquero titular de Chile, según la crónica de La Tercera. La respuesta fue inmediata: un córner de Cristóbal Villarroel, una salida errada del arquero rival y Flores, atento en el rebote, puso el 1-1.

Después, ninguno de los dos logró romper la igualdad. La federación mexicana destacó que la intensidad se quedó en el mediocampo en el tramo final y que el equipo de Álex Diego consiguió el empate jugando en territorio chileno.

Tres jugadores del extranjero en el once de Miranda

Miranda partió con tres futbolistas que juegan fuera del país: Thomas Dean Coulombe, del Espanyol; Jetzen López, del Sporting de Braga, y Roberto Risnaes, del Hvidovre de Dinamarca. Coulombe y López ya habían viajado como invitados con la selección adulta en la gira por Norteamérica de la fecha FIFA anterior.

El gol de Flores, en tanto, premia a uno de los jugadores del medio local en la nómina. El atacante de Wanderers ya venía marcando en la Liga de Ascenso: en la fecha 29 le convirtió a Unión Española en el Santa Laura.

Qué deja el empate para el Sudamericano

El amistoso llega en un día clave para la categoría. En el sorteo realizado en Luque, Chile quedó en el Grupo A junto a Colombia, dueño de casa, Paraguay, Ecuador y Perú, con cuatro partidos a una sola rueda y los cuatro primeros de cada zona clasificados a la fase final, según La Tercera. El detalle del sorteo está en el camino de Chile en el Sudamericano Sub 20.

Con ese formato, La Tercera apunta que Chile tendría que hacer un muy mal papel para quedar fuera en la primera fase, así que el verdadero examen está en la ronda final. Por eso, más que el marcador, el valor de esta doble fecha ante México está en medir a la Rojita ante un rival de otra confederación. Esta es nuestra lectura: que el equipo respondiera en la jugada siguiente al gol rival es la señal más positiva que deja la tarde.

Cuándo es la revancha entre Chile y México Sub 20

Ambas selecciones volverán a enfrentarse el lunes 16 de noviembre. El horario difiere entre las fuentes: La Tercera informa las 11:00 horas, mientras la federación mexicana anunció las 12:00 del centro de México, que equivalen a las 15:00 en Chile. Los datos de transmisión del primer partido están en quién transmitió Chile vs México Sub 20.