Datos Clave Qué dijo: Pablo Milad, presidente de la ANFP, aseguró que no ha conversado con Manuel Pellegrini sobre la banca de La Roja. El único contacto: Según el dirigente, fueron un par de mensajes por WhatsApp cuando el técnico visitó Juan Pinto Durán en la etapa de Ricardo Gareca. Respaldo a Córdova: Milad destacó que el DT de La Roja se atrevió a darle espacio a jugadores jóvenes, algunos de 19 años.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, le bajó el volumen a la opción de Manuel Pellegrini en la Selección Chilena. Este jueves 12 de noviembre, en conversación con Sportcenter de ESPN Chile, descartó cualquier diálogo o acercamiento reciente con el técnico del Real Betis, según informó Cooperativa.

Sus palabras llegan en la víspera del amistoso de La Roja ante Colombia en Cali, y en medio de la incertidumbre por el futuro del Ingeniero en el cuadro andaluz.

“No he hablado nada con Manuel”: lo que dijo Milad

El timonel del fútbol chileno fue directo cuando le preguntaron por el entrenador nacional. “Mira, yo en lo personal no he hablado nada con Manuel. Solamente nos comunicamos un par de veces por WhatsApp cuando estuvo de visita en ‘Juan Pinto Durán’, con la visita a Ricardo Gareca”, afirmó.

Luego cerró la puerta a cualquier versión de conversaciones en curso: “Yo en lo personal no he tenido más contacto, no te podría decir más allá de eso”, sostuvo.

Es decir, según Milad, el último intercambio con Pellegrini se remonta al período en que Gareca dirigía a la selección, y no a las últimas semanas, cuando su nombre ha aparecido como una opción para la banca de La Roja.

El elogio a Córdova y los jugadores de 19 años

Milad aprovechó también de respaldar el trabajo de Nicolás Córdova, técnico de la selección. “Yo creo que Nico ha hecho una labor muy complicada, muy arriesgada, que es darle la cabida y el espacio a los jugadores jóvenes que no se habría atrevido otro entrenador”, aseguró.

El dirigente agregó que Córdova le dio oportunidades a futbolistas que otro técnico no habría puesto, y recordó que en este proceso se ha visto debutar a jugadores de hasta 19 años en la selección adulta, algo que calificó como imposible en el pasado.

El respaldo llega justo cuando el DT tuvo que reordenar su defensa por las bajas de Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz, y citó a José Movillo, central de 19 años de O’Higgins, para la doble fecha ante Colombia.

Pellegrini, enfocado en el Betis y en la Copa del Rey

Del lado del técnico, el mensaje de los últimos días también ha sido de cautela. En conferencia de prensa, Pellegrini evitó adelantar una definición sobre su renovación con el Betis: “No es el tema en este momento. La verdad que estoy preocupado del partido de la Copa del Rey”, dijo, y agregó que hay dos partes que se tienen que juntar.

Ese duelo es justamente este jueves ante Navalcarnero, por la Copa del Rey, como contamos en lo que dijo Pellegrini sobre su renovación.

Qué significa para La Roja

Nuestra lectura: con estas palabras, la ANFP deja por ahora a Córdova como la única voz en la banca y evita alimentar una negociación que, según su propio presidente, no ha comenzado. La decisión sobre el técnico de largo plazo sigue abierta, y Pellegrini, al menos en público, no se ha movido de su foco en el Betis.

La Roja enfrenta a Colombia este viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas en Cali, y la revancha será el martes 17 a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.