Datos Clave Retiro: US Soccer anunció que no jugará el Mundial Sub 17 de Catar por motivos de seguridad. Grupo J: Chile comparte grupo con Argelia y Montenegro, y la FIFA no ha informado si habrá reemplazante. Debut: La Rojita de Ariel Leporati abre el sábado 21 de noviembre ante Argelia, a las 12:30 horas de Chile.

La selección chilena Sub 17 perdió a uno de sus rivales a una semana del inicio del Mundial de Catar. La federación de Estados Unidos (US Soccer) anunció este miércoles que no participará en el torneo por motivos de seguridad, y el Grupo J, donde está Chile, queda por ahora con tres equipos: la Rojita, Argelia y Montenegro.

La FIFA todavía no ha anunciado un sustituto. El Mundial arranca el jueves 19 de noviembre y los partidos del Grupo J comienzan el sábado 21, así que el margen para resolverlo es corto.

Por qué se bajó Estados Unidos

Según el comunicado que US Soccer envió a sus jugadores, publicado por The New York Times y recogido por Cooperativa y La Tercera, la decisión responde a la advertencia de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado para Catar y a las directivas para el personal de su embajada, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

El plantel estadounidense, dirigido por Alex Aldaz, había sido anunciado la semana pasada y debía reunirse estos días en Atlanta para su concentración previa, de acuerdo con La Tercera.

El calendario de Chile, partido por partido

Este era el programa de la Rojita en la fase de grupos, según el calendario oficial publicado en octubre y recogido por BioBioChile:

Sábado 21 de noviembre, 12:30 horas: Chile vs Argelia, en la Aspire Zone de Rayán.

Chile vs Argelia, en la Aspire Zone de Rayán. Martes 24 de noviembre, 11:30 horas: el partido que estaba fijado ante Estados Unidos, ahora sin rival confirmado.

el partido que estaba fijado ante Estados Unidos, ahora sin rival confirmado. Viernes 27 de noviembre, 12:00 horas: Chile vs Montenegro, en el cierre del grupo.

Si la FIFA define un reemplazante, ese equipo ocuparía la fecha del martes 24. Si no, Chile jugaría solo dos partidos en la primera fase.

Cómo se clasifica en un Mundial de 48 equipos

El torneo de Catar reúne a 48 selecciones en 12 grupos. Avanzan a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, y desde ahí todo es eliminación directa hasta la final del 13 de diciembre en el estadio Áhmad bin Ali.

Es el segundo Mundial seguido para Chile en esta categoría. En la edición 2025, también en Catar, la Rojita quedó fuera de la fase final por apenas un gol de diferencia, según BioBioChile.

La nómina: cinco de la UC y tres de Colo Colo

Leporati citó a 21 jugadores, como contamos en la presentación de la nómina. El club que más aporta es Universidad Católica, con cinco futbolistas, seguido de Colo Colo, con tres, según el listado publicado por Emol.

Las dos novedades respecto del Sudamericano fueron Felipe Raipán, delantero que irrumpió este año en el Cacique, y el defensor Antonio Cannoni, formado en la UC y hoy en el Modena de Italia. El otro jugador que milita fuera de Chile es el delantero Jonathan Guerrero, de Independiente de Argentina.

La citación ya se nota en el campeón: Raipán, Rodrigo Catalán y Claudio Salvo no estarán en el amistoso de Colo Colo ante Racing de este viernes en Concepción, por estar convocados al Mundial, informó Cooperativa.

Nuestra lectura: el debut ante Argelia vale el doble

Esta es nuestra lectura, basada en el calendario y el formato: mientras la FIFA no confirme un reemplazante, el partido ante Argelia deja de ser uno de tres y pasa a ser, potencialmente, la mitad de la fase de grupos de Chile. Con menos partidos para corregir, cada gol pesa más, y la experiencia de 2025, cuando la Rojita se quedó afuera por un gol de diferencia, muestra lo poco que separa avanzar de volver a casa.

El siguiente paso lo tiene la FIFA: su decisión sobre el cupo de Estados Unidos definirá si Chile juega dos o tres partidos antes de los dieciseisavos.