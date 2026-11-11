Datos Clave Rumor: El periodista Cristián Caamaño dijo en radio Agricultura que es muy probable que Javier Correa no siga en Colo Colo, por un tema familiar. Contrato: El delantero argentino tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2027. Números: Suma 18 goles y 6 asistencias en la Liga de Primera 2026, con el mejor promedio de gol por partido del torneo.

El futuro de Javier Correa en Colo Colo quedó en duda en plena celebración de la estrella 35. El periodista Cristián Caamaño aseguró en radio Agricultura que el delantero argentino podría dejar el club al cierre de la temporada, por razones que no son deportivas.

“Es muy probable que Correa no continúe. Las señales adentro del club es que no va a seguir”, afirmó Caamaño, quien aclaró que el motivo no tiene que ver con el comportamiento del jugador, sino con “un tema familiar”. Por ahora, no hay confirmación oficial del club ni del futbolista.

Un contrato hasta 2027 y una salida que habría que negociar

Correa llegó a Macul a mediados de 2024 y tiene contrato hasta diciembre de 2027, así que una eventual partida tendría que conversarse con la dirigencia de Aníbal Mosa. Tras momentos irregulares, terminó por consolidarse como el referente ofensivo del equipo de Fernando Ortiz.

Desde Argentina también aparece un posible destino: en el programa Fuerte pero al Balong se mencionó a Instituto de Córdoba, el club de toda su vida, que jugará la próxima Copa Sudamericana. Es solo una mención, sin oferta conocida.

18 goles en menos de la mitad de los minutos

Lo que hace delicado el caso son sus números en la Liga de Primera 2026, según las estadísticas de FotMob. Correa jugó 19 de los 27 partidos del campeón, 14 de ellos como titular, y sumó 1.189 minutos: menos de la mitad de los 2.430 posibles.

En ese tiempo marcó 18 goles y dio 6 asistencias. Solo Fernando Zampedri, con 29, lo supera en la tabla de goleadores, pero ningún jugador del torneo tiene un promedio tan alto como el suyo:

Goles por 90 minutos: 1,36, el mejor de la liga (Zampedri promedia 1,17).

1,36, el mejor de la liga (Zampedri promedia 1,17). Remates al arco por 90 minutos: 2,9, también el primero del campeonato.

2,9, también el primero del campeonato. Peso en el equipo: sus 18 goles son casi un tercio de los 59 que lleva Colo Colo, el mejor ataque del torneo.

sus 18 goles son casi un tercio de los 59 que lleva Colo Colo, el mejor ataque del torneo. En el club: 41 goles y 11 asistencias en 78 partidos desde su llegada.

Los partidos que lo explican

Su temporada tiene momentos concretos. El 30 de octubre le marcó cuatro goles a Universidad de Concepción en 68 minutos, en el 6-1 que contamos en su momento. Y el domingo pasado, en Chillán, jugó los 90 minutos y dio una asistencia en el 2-1 sobre Ñublense que le dio el título a Colo Colo.

En los clásicos fuera de casa también apareció. En el triunfo por 2-1 ante la UC en mayo marcó los dos goles, y en el 2-1 sobre la U en agosto anotó uno y asistió en el otro.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, a partir de esos datos: el problema de reemplazar a Correa no es encontrar a alguien que haga 18 goles en un año completo, sino a alguien que mantenga su ritmo. Sus números salieron de apenas la mitad de los minutos disponibles, y los cuatro goles de Colo Colo en sus dos clásicos de visita en la liga pasaron por sus pies.

Con la Copa Libertadores 2027 en el horizonte y la renovación de Ortiz ya en conversación con Mosa, el caso Correa se suma a la lista de definiciones del campeón para el próximo año. Antes, el Cacique tiene por delante el clásico ante la UC en el Monumental, por la fecha 28.