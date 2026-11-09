Datos Clave Título: Vozinha ganó la Liga de Primera con Colo Colo y recibió un mensaje público de Gianni Infantino. Contrato: Una cláusula lo renueva por 12 meses si juega al menos el 50% de los minutos del club desde su llegada, según La Tercera. Cuenta: El 4 de noviembre llevaba 450 de 990 minutos (45,4%); un partido completo ante Ñublense lo dejaba en el 50%.

Vozinha ya es campeón con Colo Colo y ahora tiene al presidente de la FIFA entre los que lo felicitan. Gianni Infantino le dedicó un mensaje público al arquero de Cabo Verde, mientras su contrato guarda una cláusula que puede mantenerlo en el club hasta fines de 2027.

Infantino: “Es una verdadera inspiración”

Según Cooperativa, el titular de la FIFA escribió en sus canales oficiales: “¡Felicitaciones a Vozinha y a Colo Colo por convertirse en campeones de Chile!”. Después usó al arquero como argumento a favor del Mundial de 48 equipos: su “notable ascenso” al estrellato mundial con Cabo Verde, dijo, “demuestra exactamente por qué era tan importante expandir el torneo”.

El mensaje llegó la mañana de este lunes 9 de noviembre, un día después del 2-1 sobre Ñublense en Chillán, con el gol de Marcos Bolados a los 90+2 minutos. Cooperativa recuerda que Vozinha tuvo una atajada decisiva en el último suspiro, cuando el título todavía podía escaparse.

Lo que dijo tras levantar la copa

El propio arquero habló con TNT Sports después del partido. “Vine aquí para eso, para ganar el título”, afirmó, y agregó que la corona “culmina todo lo que he hecho en mi carrera, durante toda mi vida”.

Sobre su continuidad no se comprometió. “Ahora vamos a celebrar, después hablamos del futuro”, señaló, y dedicó el título a su familia, a Cabo Verde, a sus compañeros y a los hinchas.

La cláusula que decide su futuro

La Tercera explicó el 4 de noviembre cómo funciona la renovación. El contrato que firmó el 3 de agosto incluye una extensión automática por 12 meses, hasta fines de 2027, si juega al menos el 50% de los minutos que Colo Colo disputó desde que empezó el conteo, que arrancó con su debut en Copa Chile ante Unión Española, el 26 de agosto.

Hasta esa fecha, el cálculo era este: 450 minutos de 990 en 11 partidos, un 45,4%, por debajo del umbral. Según el mismo texto, un partido completo ante Ñublense lo dejaba en el 50%, y Colo Colo todavía tenía por delante fechas de liga y las semifinales de Copa Chile para seguir sumando.

El diario agregó otro dato: Vozinha ya le ganó la titularidad a Gabriel Maureira.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el título cambia el tono de la discusión. Antes de Chillán, el tema era si el arquero llegaba a los minutos; ahora el club puede decidir con campeonato en la mano y con el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores asegurado como “Chile 1”, según Cooperativa. Lo que dijo Vozinha, que quiere hablar del futuro después de celebrar, sugiere que la conversación vendrá pronto.

Esa conversación tendrá escenario en las próximas semanas. Antes, el plantel recibe el homenaje de los hinchas en el Monumental, y el siguiente partido de liga es ante la Universidad Católica el domingo 22 de noviembre. Ya contamos cómo fue la coronación en Chillán y su camino a la nominación de la CAF en esta nota.