Datos Clave Futuro: Fernando Ortiz espera reunirse esta semana con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para hablar de su continuidad. Frase: “La prioridad la tiene Colo Colo y ¿por qué no ilusionarse?”, dijo el técnico tras el título. Héroe: Marcos Bolados, autor del 2-1 en el minuto 92, fue elegido el mejor jugador del partido, según Cooperativa.

Colo Colo ya es campeón y su técnico, Fernando Ortiz, habló de lo que viene. Según informó Cooperativa, el entrenador argentino dijo en declaraciones a TNT Sports que espera reunirse en los próximos días con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para conversar sobre su futuro.

“La prioridad la tiene Colo Colo”

Ortiz no habló de una renovación como un hecho, sino de una conversación pendiente. “Se lo dije en su momento. Yo estoy agradecido y seguramente esta semana me podré juntar con él. Lo dije también anteriormente, la prioridad la tiene Colo Colo y ¿por qué no ilusionarse?”, afirmó.

El técnico agregó que tenía la ilusión de coronar un campeonato desde que llegó al club. “Hoy lo tengo, ¿quién sabe? Podemos ilusionarnos para mucho más”, sostuvo.

“Tuvimos un año muy complicado”

Ortiz repasó la temporada y destacó la respuesta del plantel. “Tuvimos un año muy complicado en muchísimas cosas, quizás a veces no se ven, no se nota, pero surfeamos, trabajamos, insistimos, creímos, nunca bajaron los brazos”, dijo.

También se refirió al final del partido en Chillán. “Imagínate que metimos el gol en el último minuto sabiendo que la victoria nos daba el campeonato”, señaló el técnico, en alusión al 2-1 de Marcos Bolados en el minuto 92.

El entrenador recordó además sus intentos anteriores por ganar un título. Según sus palabras, estuvo en seis ocasiones cerca de lograr un objetivo y no se le había dado, pero siempre se levantó junto a su cuerpo técnico.

Finalmente, Ortiz se emocionó al dedicar el título a su familia, y cerró con una frase sobre la celebración: “Quiero disfrutar, quiero irme el último”.

Bolados: “Hacer el gol al último minuto es lo más hermoso”

El autor del gol decisivo también habló con TNT Sports, según Cooperativa. “Hacer el gol al último minuto es lo más hermoso, y más si te da un campeonato, así que de verdad estoy muy feliz, agradecido de mi familia”, expresó Bolados, quien recordó que fue una temporada dura.

Consultado por lo que había dejado a Colo Colo como campeón, el delantero respondió que el equipo tenía pasión y que quería ese título todo el año. Sobre su propio año, dijo: “De todo, pero ahora me quedo con esto”.

Qué viene para el campeón

Con el título asegurado, Colo Colo recibirá a la Universidad Católica en el Monumental en la fecha 28, según Cooperativa. Si quieres revisar cómo se llegó a esta definición, puedes leer nuestra previa con las cuentas del título.