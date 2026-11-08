Datos Clave Resultado: Ñublense 1-2 Colo Colo en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Goles: Arturo Vidal abrió la cuenta, Lucas Molina empató para Ñublense y Marcos Bolados selló el triunfo en el minuto 92. Título: Colo Colo llegó con 58 puntos, sumó tres más y ya no puede ser alcanzado: es campeón por 35.ª vez.

Colo Colo es campeón de la Liga de Primera 2026. El equipo de Fernando Ortiz ganó 2-1 a Ñublense este domingo 8 de noviembre en Chillán, con un gol de Marcos Bolados en el minuto 92, y conquistó su estrella 35 con tres fechas de anticipación.

Vidal abrió, Molina empató y Bolados lo ganó al final

Según T13, Arturo Vidal puso el 1-0 a los 13 minutos. BioBioChile detalló que el volante conectó de volea un tiro de esquina de Víctor Felipe Méndez, en el segundo gol del jugador con la camiseta alba esta temporada.

Lucas Molina igualó para Ñublense a los 29 minutos con un remate que superó al arquero Vozinha, y el 1-1 se mantuvo hasta el final del primer tiempo. Con ese marcador, Colo Colo todavía no podía festejar, porque la U ganaba en Rancagua.

En la segunda parte, según T13, Nicola Pérez, arquero local, evitó el segundo en varias ocasiones, entre ellas remates de Francisco Marchant. Hasta que, en el minuto 92, Diego Ulloa profundizó, Javier Correa habilitó y Marcos Bolados definió para el 2-1 que decidió el campeonato.

Por qué el gol al 92’ lo cambió todo

Colo Colo llegaba a Chillán con 58 puntos en 26 partidos, diez más que la U, según T13. Con el triunfo llegó a 61. La U venció 2-1 a Cobresal y subió a 51, de modo que, con tres fechas por jugar, puede sumar como máximo 60 y ya no alcanza al líder.

Un empate habría dejado a Colo Colo en 59 puntos y con el título aún abierto, porque la U habría podido llegar a 60 con nueve puntos en juego. Esta es nuestra lectura, basada solo en los números informados: el gol de Bolados adelantó la definición por, al menos, una fecha.

El segundo título en tres años para el Cacique

El club había ganado su última Liga de Primera en 2024, según T13. Esta vez el equipo de Ortiz llegó a la fecha decisiva tras golear 6-1 a la Universidad de Concepción en el Monumental, con cuatro goles de Javier Correa, quien además habilitó a Bolados en el gol del título.

Colo Colo recibirá a la Universidad Católica en el Monumental en la fecha 28, según informó Cooperativa, ya con la copa asegurada. Revisa también nuestra previa con las cuentas del título.