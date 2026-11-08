Datos Clave Récord: Colo Colo tiene 35 títulos de Primera División, el máximo del fútbol chileno, según T13. Década más ganadora: Los años 2000, con siete títulos entre 2002 y 2009, contando Apertura y Clausura por separado. Racha actual: Tres ligas en cinco temporadas: 2022, 2024 y 2026.

Colo Colo conquistó este domingo 8 de noviembre su estrella 35 en la Primera División, tras ganar 2-1 en Chillán. Según T13, es el récord absoluto del fútbol chileno. Con el palmarés oficial a la vista, ordenamos los 35 títulos por época para responder cuál fue la más ganadora.

De 1937 a 1963: nueve estrellas

Los primeros títulos de liga llegaron en 1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960 y 1963. Son nueve campeonatos en 27 años, con una pausa de seis años entre 1947 y 1953.

De 1970 a 1989: siete estrellas

El club ganó en 1970, 1972 y 1979, y luego en 1981, 1983, 1986 y 1989. La espera más larga de toda la lista fue entre 1963 y 1970: siete años sin campeonato de liga.

Los años 90: seis títulos y la Copa Libertadores

La década de 1990 trajo seis ligas: 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 (Clausura) y 1998. En 1991, además, el Cacique ganó la Copa Libertadores, y según T13 sigue siendo el único club chileno que la ha conquistado. En 1992 sumó la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana.

Los años 2000: siete títulos, la década más ganadora

La mayor cosecha fue entre 2002 y 2009: 2002 (Clausura), 2006 (Apertura y Clausura), 2007 (Apertura y Clausura), 2008 (Clausura) y 2009 (Clausura). Son siete títulos, aunque conviene recordar que en esos años el fútbol chileno se jugaba con dos torneos por temporada y cada uno cuenta como título.

De 2010 a hoy: seis estrellas, tres desde 2022

Desde 2010 el club ganó el Clausura 2014, el Apertura 2015, la Transición 2017, y en torneo largo, 2022, 2024 y 2026. Entre 2017 y 2022 pasaron cinco años sin liga, pero desde entonces suma tres en cinco temporadas, siempre en años pares: 2023 fue de Copa Chile para el club y 2025 fue de Coquimbo Unido, según T13.

Qué nos dicen los números

Esta es nuestra lectura, basada solo en el palmarés publicado: 16 de las 35 estrellas llegaron antes de 1990, otras 13 entre 1990 y 2009 y seis desde 2010. Es decir, el club no depende de una sola época: tuvo cosechas en todas, y la más reciente, con tres ligas en cinco temporadas, mantiene un ritmo de un título cada dos años.

Más allá de la liga

El palmarés que publica T13 incluye además 14 Copa Chile, la última en 2023, y cuatro Supercopa de Chile, la última en 2024. Internacionalmente, la Libertadores de 1991 sigue siendo la gran hazaña del club, junto con la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana de 1992. Con el título de este domingo, el Cacique vuelve a hablar de estrellas: son 35 en la liga y todavía quedan tres fechas para cerrar la temporada.

El próximo partido del campeón será ante la Universidad Católica en el Monumental, en la fecha 28, según Cooperativa. También puedes revisar nuestra previa con las cuentas del título.