Datos Clave Hoy: Colo Colo visita a Ñublense (15:00 horas) con la opción de ser campeón; la U juega ante Cobresal a la misma hora. Canales: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max; Audax vs Coquimbo y U vs Cobresal van solo por streaming. Antes: Pellegrini y el Betis juegan en Elche a las 10:00 horas (Chile).

Este domingo 8 de noviembre el fútbol chileno juega seis partidos de la fecha 27 de la Liga de Primera, con Colo Colo en Chillán a las 15:00 horas y la opción de ser campeón con tres fechas de anticipación. Antes, Manuel Pellegrini y el Betis abren la jornada en Elche. Todos los horarios son de Chile.

Betis vs Elche: Pellegrini abre el domingo

Hora: 10:00 horas (14:00 en España).

10:00 horas (14:00 en España). Estadio: Martínez Valero, Elche.

Martínez Valero, Elche. Competencia: LaLiga, jornada 12.

LaLiga, jornada 12. Transmisión en Chile: no está confirmada en las fuentes que revisamos; revisa la programación de tu operador.

UC vs Limache y Audax vs Coquimbo, a las 12:30

Universidad Católica vs Deportes Limache: 12:30 horas, Claro Arena. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

12:30 horas, Claro Arena. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Audax Italiano vs Coquimbo Unido: 12:30 horas, Estadio La Florida. Solo TNT Sports en Max.

La UC llega tercera con 46 puntos, seis más que Limache, que tiene 40 y es cuarto, según la tabla publicada por Cooperativa. Es una de las citas que ordenan la pelea por los cupos internacionales.

Ñublense vs Colo Colo: el título se juega en Chillán

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán.

Nelson Oyarzún, Chillán. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Colo Colo lidera con 58 puntos y la U de Chile es segunda con 48, con 26 partidos jugados cada uno. Si el Cacique gana en Chillán, será campeón con tres fechas de anticipación. Si no, la definición se extiende y dependerá también de lo que haga la U. Llega con un 6-1 sobre la Universidad de Concepción en la fecha 26, con cuatro goles de Javier Correa. Ñublense es once con 35 puntos.

Ya publicamos dónde ver Ñublense vs Colo Colo y las cuentas del domingo.

U de Chile vs Cobresal: solo por streaming en Rancagua

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: El Teniente, Rancagua.

El Teniente, Rancagua. Transmisión en Chile: solo TNT Sports en Max. No hay señal de cable.

La U necesita ganar para mantener viva la ilusión del título, ya que está diez puntos bajo Colo Colo. Cobresal es 14° con 27 puntos y un colchón de cuatro sobre la zona de descenso. En la fecha 26 empató 2-2 con Everton después de ganar 2-0 hasta el minuto 90.

La Calera vs Huachipato y UdeC vs O’Higgins: la parte baja

Unión La Calera vs Huachipato: 17:30 horas, Nicolás Chahuán. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

17:30 horas, Nicolás Chahuán. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Universidad de Concepción vs O’Higgins: 20:00 horas, Ester Roa. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Unión La Calera (21 puntos) y Universidad de Concepción (23) ocupan hoy los dos puestos de descenso. Los equipos que terminen 15° y 16° bajan a la Primera B.

¿Cómo llegan los protagonistas?

Colo Colo: goleó 6-1 a la Universidad de Concepción el viernes 30 de octubre.

goleó 6-1 a la Universidad de Concepción el viernes 30 de octubre. U de Chile: perdió 1-0 con la UC en el clásico universitario, con gol de Clemente Montes a los 4 minutos.

perdió 1-0 con la UC en el clásico universitario, con gol de Clemente Montes a los 4 minutos. Cobresal: empató 2-2 con Everton tras ir ganando 2-0.

empató 2-2 con Everton tras ir ganando 2-0. Unión La Calera: cayó 1-0 en Coquimbo.

Esos resultados, de la fecha 26, vienen del resumen de Todofutbol y de la tabla de Cooperativa. Para los hinchas, la jornada tiene dos relatos paralelos: arriba, la posible coronación de Colo Colo; abajo, quién se queda con los puestos de descenso.

Qué mirar durante la jornada

Con la fecha 27 y tres partidos más por jugar, el domingo puede dejar campeón a Colo Colo y mover la tabla del descenso. Los horarios y canales pueden cambiar por decisión de la ANFP o de la señal: confirma antes de cada partido.