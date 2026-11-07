Datos Clave Convocados: Nueve jugadores del Real Betis fueron citados a sus selecciones para la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre. Copa del Rey: El Betis enfrenta al Navalcarnero, de Cuarta División, el jueves 12 de noviembre, en plena pausa. Antes: Este domingo 8 de noviembre visita al Elche por LaLiga.

El entrenador chileno Manuel Pellegrini valoró que nueve jugadores del Real Betis hayan sido convocados a sus selecciones para la fecha FIFA, pero advirtió que esas ausencias complican el partido de Copa del Rey del jueves 12 de noviembre. Lo dijo en la conferencia de prensa previa a la visita del equipo sevillano al Elche por LaLiga.

Un orgullo para el club, pero “no es ideal”

Pellegrini apuntó que “es un orgullo para el club tener tantos jugadores en las selecciones”. Como ejemplo citó al volante colombiano Nelson Deossa, convocado por primera vez por la selección cafetera, de quien dijo que “tiene muchas condiciones para adaptarse al fútbol español”.

La otra cara del asunto es el calendario. El técnico chileno advirtió que “no es ideal que haya tantos jugadores fuera” para el duelo copero ante el Navalcarnero CF, equipo de Cuarta División, que el Betis disputa el jueves 12 de noviembre, en medio de la ventana FIFA.

Los nueve seleccionados que el Ingeniero no tendrá

Según informó Cooperativa, Pellegrini no podrá contar con estos jugadores durante la fecha FIFA:

Facundo Bernal, con Uruguay.

Troy Parrott, con Irlanda.

Álvaro Fidalgo, con México.

Nelson Deossa, con Colombia.

Abde Ezzalzouli, con Marruecos.

Álvaro Valles y Marc Roca, con España.

Manu González y Ángel Ortiz, con la selección española sub 21.

Elche, el último examen antes de la pausa

Antes de que se vacíe el plantel, el Betis visita al Elche este domingo 8 de noviembre. Pellegrini dijo que “en primer lugar, jugar de visitante siempre es difícil, así lo dicen las estadísticas de todos los equipos”. Y agregó que “en segundo lugar, Elche es un equipo que viene mejorando tras una serie de problemas de adaptación”, en alusión al sistema de su nuevo entrenador, el argentino Martín Anselmi.

Qué significa para el Betis

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el calendario deja al Betis con nueve ausentes justo cuando debe jugar la Copa del Rey, y el propio Pellegrini ya dejó dicho en público que no es la situación que le gustaría, aun cuando valora el reconocimiento a sus futbolistas. Es un partido ante un rival de categoría inferior, pero con un plantel recortado.

El equipo llega a esta pausa tras su visita a Dortmund por la Champions League, que repasamos en las palabras de Pellegrini tras caer en Alemania. Lo que viene es el domingo en Elche y, el jueves 12, la Copa del Rey. Para seguir al técnico chileno puedes revisar su página de Manuel Pellegrini.