Datos Clave Partido: U de Chile 4-0 Deportes Antofagasta, vuelta de cuartos de final de la Copa Chile, en el Santa Laura. Rivero: Dos goles (45+2′ y 57′) y una asistencia, en su segunda titularidad del año. Lo que viene: Semifinal ante Coquimbo Unido o Unión La Calera; Coquimbo ganó 2-0 como visita la ida.

Octavio Rivero volvió al once titular de la Universidad de Chile y fue el protagonista del 4-0 sobre Deportes Antofagasta, que dio vuelta la llave de cuartos de final de la Copa Chile y clasificó a los azules a semifinales. Hizo dos goles, a los 45+2′ y a los 57′, y dio una asistencia, según el reporte de Cooperativa del jueves 5 de noviembre.

Qué hizo Rivero en el Santa Laura

El cerrojo de Antofagasta, que ganaba 2-0 la serie, se rompió en los descuentos del primer tiempo con un golazo al ángulo de Rivero tras un pase de Aránguiz. A los 57′ repitió y dejó el global igualado, con la serie camino a los penales.

La U tuvo además un gol anulado a los 66′: Matías Zaldivia, en fuera de juego, pegó en el travesaño con un cabezazo y Maximiliano Guerrero aprovechó el rebote. Después llegaron el gol de Agustín Arce, a los 77′, y el de Eduardo Vargas, a los 81′, en una arremetida que partió con Rivero.

Lo que se esperaba de él

Rivero, de 34 años, jugó apenas su segunda titularidad del año tras una larga lesión de rodilla. Su último partido antes del regreso había sido el 13 de febrero ante Palestino, según El Universo, que contó 204 días de ausencia hasta su vuelta ante Coquimbo Unido, por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Ese día entró a los 84′ en el 4-2 y convirtió un penal que Vargas le cedió, entre lágrimas. “Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura. Muchos dudaron de muchas cosas. Yo cerré la boca, trabajé como siempre lo hice y trato de demostrar dentro de la cancha”, dijo entonces, según El Universo.

Lo que dijeron Rivero y Gago

Tras el partido, el uruguayo afirmó: “Estoy muy feliz por los goles, pero más por la victoria, que la necesitábamos”. También reveló que no quería hacer la mini pretemporada con que volvió a las canchas: “Yo no quería, me tuvieron que obligar, no me gustó mucho. Hoy la verdad que agradecido por cómo fue”.

El técnico Fernando Gago habló en conferencia de prensa sobre el delantero: “Me pone muy contento por él, porque había hecho un gran trabajo desde el día que volvió a jugar”.

Consultado por Juan Martín Lucero, que fue suplente, respondió: “Tiene una predisposición al trabajo extraordinaria y va a seguir trabajando de la misma manera. Hoy no le está tocando iniciar, pero confío plenamente en él”.

Qué significa para la U: nuestra lectura

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con el penal ante Coquimbo y los dos goles de este jueves, Rivero suma al menos tres goles desde que volvió, y los marcó en partidos en que la U los necesitaba. No tenemos un conteo oficial de sus minutos, pero Gago ya tiene un nueve que respondió en su primera oportunidad como titular y una decisión que tomar entre él y Lucero.

Gago no anunció cambios, y puso la vara en otro lugar: “Dependemos de nosotros para clasificar a la Copa Libertadores y dependemos de nosotros en una semifinal”. La U pelea el cupo continental en la Liga de Primera y ahora también la final de la Copa Chile.

Lo que viene para los azules

La U espera rival: Coquimbo Unido llega con ventaja de 2-0 sobre Unión La Calera, y la revancha define quién será el otro semifinalista. Antes, los azules juegan la fecha 27 del campeonato, como contamos en nuestro análisis de lo que se juega este domingo 8 de noviembre, y para seguir la campaña de la U de Chile puedes revisar también la previa de este duelo.