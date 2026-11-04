Datos Clave Fecha 27: ocho partidos entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre; no hay juegos el jueves ni el viernes. Título: Colo Colo visita a Ñublense el domingo a las 15:00 horas y puede ser campeón si gana. Pendiente: el estadio de Universidad de Chile vs. Cobresal aún no está confirmado en las notas revisadas.

La fecha 27 de la Liga de Primera 2026 se juega este fin de semana, con dos partidos el sábado 7 de noviembre y seis el domingo 8, y con Colo Colo a un triunfo en Chillán de quedarse con el título. La ANFP movió varios horarios, de modo que aquí va el calendario actualizado.

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena vs. Palestino: 15:00 horas, estadio La Portada. Los locales están undécimos con 34 puntos y Palestino es sexto con 38, según El Rancagüino.

15:00 horas, estadio La Portada. Los locales están undécimos con 34 puntos y Palestino es sexto con 38, según El Rancagüino. Everton vs. Deportes Concepción: 17:30 horas, estadio Sausalito. Everton es quinto con 40 puntos y Deportes Concepción, noveno con 35, de acuerdo con la misma fuente.

Domingo 8 de noviembre

Universidad Católica vs. Deportes Limache: 12:30 horas, Claro Arena. La ANFP lo adelantó desde las 20:00 para que termine antes de los duelos que pueden definir el título y el Chile 2.

12:30 horas, Claro Arena. La ANFP lo adelantó desde las 20:00 para que termine antes de los duelos que pueden definir el título y el Chile 2. Audax Italiano vs. Coquimbo Unido: 12:30 horas, estadio Bicentenario de La Florida, según la programación original de la ANFP.

12:30 horas, estadio Bicentenario de La Florida, según la programación original de la ANFP. Ñublense vs. Colo Colo: 15:00 horas, estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

15:00 horas, estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Universidad de Chile vs. Cobresal: 15:00 horas, con el estadio por confirmar en las notas que revisamos.

15:00 horas, con el estadio por confirmar en las notas que revisamos. Unión La Calera vs. Huachipato: 17:30 horas, estadio Nicolás Chahuán.

17:30 horas, estadio Nicolás Chahuán. Universidad de Concepción vs. O’Higgins: 20:00 horas, estadio Ester Roa. Estaba fijado para el jueves 5 y pasó al domingo.

Según la programación publicada por la ANFP, la jornada no tiene partidos el jueves ni el viernes. Las notas que consultamos no informan la transmisión de cada partido, así que conviene revisar el canal en los días previos.

Qué se juega cada zona de la tabla

En la cima, Colo Colo suma 58 puntos y la U, 48, mientras la UC está en 46, según Cooperativa. Si los albos ganan en Chillán llegan a 61 y la U, aunque gane todo lo que le queda, no los alcanzaría. La cuenta es nuestra, hecha con esos puntos y con cuatro fechas por jugar.

Abajo, la Universidad de Concepción tiene 23 puntos y está a cuatro de la salvación que marca Cobresal, que tiene 27, según El Mostrador. Unión La Calera es colista con 21 unidades, a seis de salvarse. Por eso pesan en la lucha por no descender Cobresal ante la U y Unión La Calera ante Huachipato.

El orden en que se resuelve el domingo, con el partido de la UC primero, lo detallamos en nuestra nota del domingo decisivo.

Mientras tanto, el calendario puede tener ajustes de última hora, así que vale la pena confirmar horario y estadio en los canales oficiales de la ANFP antes de salir de casa.