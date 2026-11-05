Datos Clave Partido: Cobresal vs. Universidad de Chile, domingo 8 de noviembre, 15:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua. Transmisión: solo por streaming en HBO Max (TNT Sports en Max), sin señal de cable de TNT Sports Premium. El motivo: TNT Sports puso a Ñublense vs Colo Colo en su canal principal, porque el Cacique puede ser campeón en Chillán.

El partido de Universidad de Chile ante Cobresal, este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, no se verá por las señales tradicionales de cable de TNT Sports Premium. Según informó Cooperativa, quedó como transmisión exclusiva de la plataforma HBO Max, donde aparece como TNT Sports en Max.

Por qué la U quedó fuera de la TV de cable

Cooperativa explica que la decisión responde al tope de horarios fijado para una eventual definición del título. Como Colo Colo tiene la primera opción matemática de ser campeón en Chillán, TNT Sports ubicó el duelo entre Ñublense y Colo Colo en su canal principal.

La fecha 27 tiene a ambos partidos en simultáneo: mientras los albos visitan a Ñublense, los azules enfrentan a Cobresal. Esa coincidencia, que ya detallamos en nuestra nota sobre el orden en que se define el domingo, obligó al canal a elegir cuál duelo llevaba su señal estelar.

Dónde ver U de Chile vs Cobresal

Fecha y hora: domingo 8 de noviembre, 15:00 horas (Chile).

domingo 8 de noviembre, 15:00 horas (Chile). Estadio: El Teniente, en Rancagua.

El Teniente, en Rancagua. Streaming: HBO Max (TNT Sports en Max), de manera obligatoria para seguir el partido en vivo.

HBO Max (TNT Sports en Max), de manera obligatoria para seguir el partido en vivo. Televisión de cable: sin transmisión en TNT Sports Premium, según Cooperativa.

Si cambia algún dato de la transmisión, lo actualizaremos en cuanto lo informe el canal o el torneo. El horario coincide con el publicado en la programación de la fecha 27.

Qué se juega la U el domingo

En la cancha, el equipo de Fernando Gago está obligado a sumar de a tres para prolongar la definición del título. Colo Colo, el líder, tiene 10 puntos de ventaja sobre la U, y si gana en Chillán levantará la copa. Además, según Cooperativa, los azules pelean el cupo de “Chile 2” a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: para el hincha azul, el partido tiene una complicación extra, porque no solo depende de lo que haga en Rancagua, sino también de que tenga acceso a una plataforma de streaming para seguirlo. Antes del domingo conviene revisar que la aplicación esté instalada y la cuenta activa.