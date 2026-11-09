Datos Clave Clásico: Colo Colo vs Universidad Católica, domingo 22 de noviembre, 18:00 horas, Estadio Monumental. Descenso: Viernes 20: Cobresal vs Audax Italiano (18:00) y Palestino vs Unión La Calera (20:30). Chile 2: La U visita a O’Higgins el sábado 21 a las 18:00 horas, un día antes de que la UC salga a la cancha.

La ANFP programó la fecha 28 de la Liga de Primera para el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, y el plato fuerte será el clásico entre Colo Colo, ya campeón, y Universidad Católica el domingo a las 18:00 horas en el Monumental. La fecha llega después del receso por la fecha FIFA, según Cooperativa.

La programación completa

Horarios de Chile, según la programación publicada por la ANFP y recogida por La Tercera y Cooperativa. En las fuentes que revisamos no figuraba aún la transmisión por televisión de cada partido.

Viernes 20 de noviembre

18:00 horas: Cobresal vs Audax Italiano, Estadio El Cobre

20:30 horas: Palestino vs Unión La Calera, Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 21 de noviembre

12:00 horas: Coquimbo Unido vs Everton, Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso

18:00 horas: O’Higgins vs Universidad de Chile, Estadio Codelco El Teniente

20:30 horas: Universidad de Concepción vs Ñublense, Estadio Ester Roa Rebolledo

Domingo 22 de noviembre

12:00 horas: Huachipato vs Deportes Concepción, Estadio Huachipato

18:00 horas: Colo Colo vs Universidad Católica, Estadio Monumental David Arellano

20:30 horas: Deportes Limache vs Deportes La Serena, Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández

La Tercera advirtió el 6 de noviembre que el horario del Monumental estaba sujeto a la visación de la Delegación Presidencial Metropolitana y de Carabineros, que definen las exigencias de seguridad, horarios y aforos.

Qué se juega en la parte baja

Terminada la fecha 27, seis equipos tienen opciones matemáticas de ocupar uno de los dos últimos lugares, según Cooperativa: Ñublense es undécimo con 35 puntos, seguido por O’Higgins (31), Audax Italiano (30), Cobresal (27), Universidad de Concepción (26) y Unión La Calera (24). Quedan nueve puntos en disputa.

Por eso el viernes y el sábado pesan tanto. Cobresal, con 27, recibe a Audax, con 30. Unión La Calera, que cierra la tabla, visita a Palestino. Y la UdeC, penúltima, enfrenta a Ñublense en el Ester Roa. En la fecha 29, según el mismo medio, la UdeC y La Calera se medirán entre sí. Puedes revisar las cuentas en nuestra nota sobre el descenso.

El “Chile 2” se juega en dos días seguidos

La U ocupa el segundo lugar con 51 puntos y diferencia de gol de +25; la UC es tercera con 49 y +19, según Cooperativa. El segundo puesto entrega el cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027, y Limache y Everton ya solo pueden llegar a 49. Los detalles de las tres fechas que quedan están en nuestro repaso del camino de la U y la UC.

Esta es nuestra lectura, basada solo en la programación: como la U juega el sábado a las 18:00 horas en Rancagua y la UC el domingo a la misma hora, los cruzados sabrán el resultado de su rival directo antes de salir al Monumental. Si la U gana en El Teniente, llegará a 54 puntos y la UC saldrá al Monumental con 49, obligada a ganar para mantenerse en la pelea.

¿Cómo llegan Colo Colo y la UC?

Colo Colo se coronó el domingo 8 al ganar 2-1 a Ñublense en Chillán y celebra este lunes con sus hinchas. La UC venció 3-0 a Limache, según Cooperativa, y quedó a dos puntos de la U.

El antecedente es favorable al Cacique: el 24 de mayo, por la fecha 13, Colo Colo ganó 2-1 en el Claro Arena con doblete de Javier Correa, según Cooperativa, en el primer clásico entre ambos en ese estadio.

La próxima semana el torneo se detiene por los amistosos de La Roja ante Colombia, y la fecha 28 será el regreso del campeonato.