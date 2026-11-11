Datos Clave Lo nuevo: Radio ADN informó que la renovación de Arturo Vidal está en “punto muerto” y que lo más probable es que no siga en Colo Colo en 2027. Contrato: El capitán, de 39 años, termina su vínculo con el club el 31 de diciembre de 2026. Números: Fue titular en 25 de los 27 partidos del campeón en la Liga de Primera 2026, con 2.085 minutos, según FotMob.

La renovación de Arturo Vidal en Colo Colo sumó un capítulo que la complica. Según informó radio ADN, en una nota que recogió BioBioChile el martes por la noche, las conversaciones entre el capitán y Blanco y Negro están en “punto muerto”, y “lo más probable es que no siga en Macul para el 2027”.

El reporte es posterior a lo que dijo el lunes el presidente Aníbal Mosa, quien fijó el orden de las definiciones: primero el técnico Fernando Ortiz y después el plantel, como contamos en su momento. Ni el club ni el jugador han confirmado una decisión.

Qué habría enfriado la negociación

De acuerdo con ADN, a la dirigencia no le gustaron las palabras de Vidal tras el triunfo sobre Ñublense en Chillán, el partido que le dio la estrella 35 al Cacique. “¿Ustedes creen que podría estar alegando por algo? Yo no tengo problema. Si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis, pero no es de la gente”, afirmó entonces el volante.

Según el mismo reporte, esas declaraciones, sumadas al plan de Blanco y Negro para la próxima temporada, tienen la relación en su momento más crítico. Mosa, por su parte, había hablado de prudencia en el gasto: “La Economía de Guerra tiene que estar permanentemente en nuestras mentes”, dijo el lunes en el Monumental, en declaraciones recogidas por La Tercera.

Ortiz no pondrá obstáculos

Este miércoles, ADN sumó otro elemento. Según pudo conocer la radio, Ortiz, que también negocia su propia renovación, no pondrá obstáculos a una eventual salida de Vidal si no se concreta su continuidad, porque entiende que esa decisión corresponde exclusivamente a Blanco y Negro. El mismo medio informó que hasta ahora no ha habido ningún acercamiento entre el jugador y la directiva para negociar una extensión.

Bajo la dirección de Ortiz, de acuerdo con ADN, Vidal disputó 39 partidos en 2026 entre todas las competencias, con seis goles y cuatro asistencias.

Lo que hizo Vidal en la temporada del título

La discusión llega después de una temporada en la que fue titular casi siempre. Según las estadísticas de FotMob, Vidal jugó 25 de los 27 partidos de Colo Colo en la Liga de Primera 2026, todos como titular, y sumó 2.085 de los 2.430 minutos posibles: el 86% del torneo, a los 39 años.

Su aporte no pasó por los goles, sino por el volumen de juego. Estas son sus cifras en el campeonato, según FotMob:

Pases precisos: 1.551, con 87,4% de efectividad, y 183 pelotas largas bien dirigidas.

1.551, con 87,4% de efectividad, y 183 pelotas largas bien dirigidas. Pases que rompen líneas: 409, casi 18 por partido.

409, casi 18 por partido. Toques: 2.185, unos 94 por cada 90 minutos.

2.185, unos 94 por cada 90 minutos. Recuperación: 150 balones recuperados, 71 entradas y 174 duelos ganados.

150 balones recuperados, 71 entradas y 174 duelos ganados. Producción ofensiva: 3 goles, 2 asistencias y 18 ocasiones creadas.

3 goles, 2 asistencias y 18 ocasiones creadas. Disciplina: 9 tarjetas amarillas y ninguna roja en el torneo.

FotMob lo ubica en el tramo más alto de los jugadores de su puesto en la liga en pases precisos, toques, recuperaciones y duelos ganados, y le asigna una nota promedio de 7,62.

El partido que resume su año

El domingo en Chillán, Vidal jugó los 90 minutos, marcó uno de los goles del 2-1 sobre Ñublense y fue elegido el mejor del partido por FotMob, con nota 8,5. El 30 de octubre, en el 6-1 a Universidad de Concepción, había dado una asistencia en 63 minutos.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, a partir de esos datos: el debate no parece ser si Vidal sigue rindiendo, porque las cifras de 2026 dicen que sí y que el equipo lo usó casi siempre. La pregunta para Blanco y Negro es cuánto vale ese rendimiento en un plantel que, según su presidente, se arma con criterio de “Economía de Guerra”. Con Ortiz dispuesto a respetar lo que resuelva la dirigencia, esa decisión queda solo en manos de Blanco y Negro. Y reemplazar a Vidal no es reemplazar goles: es encontrar a alguien que toque más de 90 pelotas por partido y que juegue casi todos los minutos de un año con Copa Libertadores.

El orden que fijó Mosa sigue en pie: primero Ortiz, después los nombres. Mientras tanto, el campeón se prepara para recibir a la UC el domingo 22 de noviembre, en el primer clásico con hinchas visitantes en casi cuatro años.