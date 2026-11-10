Datos Clave Molestia: Reichmuth trabajó diferenciado este martes por una molestia leve en la rodilla. Convocatoria: La lesión no es de consideración para que sea liberado de la nómina de La Roja. Objetivo: El cuerpo técnico apunta a tenerlo para el segundo amistoso, el martes 17 en el Estadio Nacional.

Nils Reichmuth encendió la primera alarma en La Roja a tres días del primer amistoso ante Colombia. El volante del FC Thun presentó una molestia leve en la rodilla y este martes trabajó diferenciado en Juan Pinto Durán, según informó Cooperativa Deportes.

El mediocampista, de 24 años, no participó en la intensa práctica de táctica fija que dirigió Nicolás Córdova. La buena noticia para el técnico es que la dolencia no es de consideración como para liberarlo de la convocatoria.

Por qué Córdova no lo apurará

De acuerdo con la misma información, el cuerpo técnico no quiere acelerar su recuperación. El objetivo es que Reichmuth esté disponible para el segundo partido ante los colombianos, lo que deja en duda su presencia en el primero.

La Roja visitará a Colombia el viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas en Cali. El segundo amistoso será el martes 17, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago. Acá te contamos quién transmite el partido en Cali.

Un nombre que volvía a ganar espacio en La Roja

Reichmuth regresó a la lista de Córdova después de dejar buenas sensaciones en la gira por Norteamérica, como destacó BioBioChile al conocerse la nómina de 26 jugadores para la fecha FIFA. Es uno de los 17 futbolistas del exterior citados por el técnico.

En Suiza, el volante viene de jugar con el Thun en la Conference League: estuvo en cancha ante el Heart of Midlothian el jueves 5 de noviembre, en el Stockhorn Arena, y también había jugado ante el Hajduk Split el 22 de octubre por el mismo torneo. Llegó a la concentración con ritmo de competencia, y por eso la molestia aparece en un mal momento.

Es, además, la última fecha FIFA del año para el equipo de Córdova, que usa estos amistosos para seguir probando nombres después de la gira que cerró con una victoria sobre México.

Qué significa para La Roja ante Colombia

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: si el plan del cuerpo técnico es recuperarlo para el martes 17, lo más probable es que Córdova tenga que armar el mediocampo de Cali sin él. Para un jugador que buscaba consolidarse tras la gira, perder el primer partido le resta minutos en una ventana que no se repetirá hasta 2027.

Las próximas prácticas en Juan Pinto Durán dirán si Reichmuth vuelve al trabajo con el grupo antes del viaje a Colombia.