Datos Clave La revelación: José Pékerman contó a ESPN Colombia lo que dijo a sus jugadores en el descanso del 3-3 ante Chile en Barranquilla, en octubre de 2013. El dato: Los tres goles de Colombia llegaron después de la expulsión de Carlos Carmona, a los 66 minutos. Lo que viene: Chile y Colombia vuelven a enfrentarse este viernes en Cali, en el primero de dos amistosos de la fecha FIFA.

José Pékerman volvió sobre uno de los partidos más recordados entre Colombia y Chile. En conversación con ESPN Colombia, recogida por BioBioChile, el ex técnico cafetero contó lo que dijo en el vestuario de Barranquilla el 11 de octubre de 2013, cuando La Roja de Jorge Sampaoli ganaba 3-0 al descanso por las Eliminatorias a Brasil 2014. El partido terminó 3-3.

El recuerdo llega en la semana en que ambas selecciones se vuelven a ver las caras: este viernes en Cali y el martes 17 en el Estadio Nacional. Y revisar la ficha de aquella noche deja una lectura que va más allá de la charla.

“Sé que están derrumbados”: lo que dijo Pékerman en el descanso

Según su relato, el técnico argentino habló así a un plantel que se iba goleado al vestuario: “Sé que están derrumbados, pero por favor escúchenme. Claro que estamos jugando mal, nos están ganando bien, no salió nada, nos ganan las espaldas”.

Luego vino la consigna: “Lo más difícil es hacer el primer gol. Juguemos como jugamos nosotros”. Pékerman agregó que la clave del segundo tiempo fue el ingreso de Macnelly Torres, ex Colo Colo, no como enganche sino como volante central, para liberar el juego colombiano.

Un primer tiempo perfecto de La Roja

La crónica de Cooperativa de aquella noche describe un arranque “casi arrollador” de Chile, con el tridente de Jorge Valdivia, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Según la ficha del partido, los goles llegaron así:

18 minutos: Arturo Vidal, de penal, tras una falta de David Ospina sobre Vargas.

Arturo Vidal, de penal, tras una falta de David Ospina sobre Vargas. 21 minutos: Alexis Sánchez, después de una combinación entre Valdivia y Vargas.

Alexis Sánchez, después de una combinación entre Valdivia y Vargas. 29 minutos: Alexis Sánchez otra vez, aprovechando un rebote de Ospina.

Con ese 3-0, Chile quedaba prácticamente clasificado al Mundial. Según la misma crónica, incluso tuvo al menos dos ocasiones más para ampliar la cuenta antes del descanso.

El quiebre que muestra la ficha: la roja a Carmona

Pékerman hizo dos cambios en el entretiempo: Freddy Guarín entró por Stefan Medina y Macnelly Torres por Abel Aguilar. Colombia salió más ofensiva y obligó a Claudio Bravo a intervenir, pero el marcador no se movió durante los primeros 20 minutos del complemento.

El partido cambió a los 66 minutos, cuando Carlos Carmona vio su segunda amarilla. Desde ahí, con un hombre más, Colombia marcó tres goles en 16 minutos:

68 minutos: Teófilo Gutiérrez descontó con un remate cruzado, tras un error en la salida chilena.

Teófilo Gutiérrez descontó con un remate cruzado, tras un error en la salida chilena. 75 minutos: Radamel Falcao, de penal, por una falta de Francisco Silva sobre James Rodríguez.

Radamel Falcao, de penal, por una falta de Francisco Silva sobre James Rodríguez. 84 minutos: Falcao, otra vez de penal, tras una infracción de Bravo que la crónica de Cooperativa calificó de discutible.

El resultado devolvió a Colombia a un Mundial después de 16 años de ausencia. Chile, en tanto, tuvo que esperar a la última fecha: venció 2-1 a Ecuador en el Estadio Nacional y selló su cupo para Brasil 2014.

Nuestra lectura: la charla ayudó, pero la expulsión abrió la puerta

Esta es nuestra lectura, basada en la ficha y en el relato de Pékerman. La charla y los cambios del descanso le dieron a Colombia otra actitud, pero no goles: el 3-0 resistió los primeros 20 minutos del segundo tiempo. Todo el empate se construyó en inferioridad numérica chilena, en apenas 16 minutos, y dos de los tres goles fueron penales.

Para el amistoso de este viernes, el antecedente deja una advertencia que no tiene que ver con la táctica sino con el control: aquella Roja dominó 66 minutos y perdió dos puntos en el tramo en que jugó con diez. El plantel de Nicolás Córdova, que llega a Cali con varios jugadores con pocos minutos, tendrá su primera prueba este viernes en Cali. Aquí puedes revisar el horario y la transmisión del partido.