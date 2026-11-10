Datos Clave Venta: Joey Saputo anunció que el CF Montreal busca nuevos dueños y no garantiza que el club siga en la ciudad. Temporada: El club terminó último del Este con 26 puntos (6 victorias, 8 empates y 20 derrotas en 34 partidos). Alexis: Cerró la temporada regular sin goles ni asistencias y tiene contrato para 2027, con una cláusula de salida a fines de este año.

Alexis Sánchez termina su primera temporada en el CF Montreal con el club en venta y su futuro abierto. Joey Saputo, dueño del equipo, anunció que inició el proceso para vender la institución, y el delantero chileno mantiene contrato para 2027 con una cláusula de salida a fines de este año, según informó Cooperativa.

Un club en crisis deportiva e institucional

El CF Montreal cerró la temporada 2026 como último de la Conferencia Este, con 26 puntos, producto de seis victorias, ocho empates y 20 derrotas en 34 partidos. Además perdió la final del Campeonato Canadiense ante Forge FC, equipo de una categoría inferior.

El malestar llegó a las tribunas: en octubre, los principales grupos de aficionados suspendieron sus actividades de apoyo durante el cierre de la temporada. La organización 1642MTL habló de “la acumulación de fracasos durante las últimas dos, sino tres, temporadas”, dentro y fuera de la cancha, según Cooperativa.

Qué dijo Saputo y por qué importa el traslado

En un comunicado oficial, Saputo escribió, en una frase que traducimos del inglés, que tras más de tres décadas de compromiso creen que es el momento adecuado de comenzar a buscar nuevos propietarios. Aseguró que la decisión responde a una evaluación de largo plazo y no solo a los problemas recientes.

En la conferencia de prensa del lunes, Saputo reconoció que no puede garantizar que el equipo siga en Montreal: si no aparece un comprador local y recibe una oferta que implique moverlo, tomará esa decisión, según declaraciones recogidas por The Canadian Press.

Este martes, Le Journal de Québec informó que representantes de inversionistas estadounidenses estuvieron en Montreal interesados en la franquicia, y mencionó a Phoenix, Arizona, como posible destino. Por ahora no hay acuerdo de venta ni decisión oficial de traslado.

El club, fundado en 1992 y en la MLS desde 2012, fue valorado en unos 440 millones de dólares en el ranking de Forbes 2026, la cifra más baja entre las franquicias de la liga. Contrató a BMO Capital Markets y National Bank of Canada Capital Markets para buscar compradores, con prioridad para inversionistas de Quebec.

Alexis: llegó como estrella y cerró sin goles ni asistencias

El chileno llegó en agosto como una de las principales incorporaciones del equipo. Según Cooperativa, terminó la temporada regular sin goles ni asistencias y protagonizó una controversia con el entrenador Philippe Eullaffroy durante la final del Campeonato Canadiense.

Su temporada tuvo capítulos que contamos en su momento: entró con 1-0 y Montreal cayó 4-0 ante Charlotte y, en el cierre, jugó los 90 minutos en el 1-1 con New York City.

Hoy, de acuerdo con Cooperativa, Alexis analiza su continuidad, aunque tiene contrato para 2027 y una cláusula de salida que se puede ejercer a fines de este año.

Qué le queda a Alexis a fin de año

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la cláusula de salida coincide con el proceso de venta, de modo que el chileno tendría que decidir sin saber quién será el dueño ni dónde jugará el club en 2027. Con un equipo que ganó seis de 34 partidos y una temporada sin goles ni asistencias, la discusión sobre su continuidad pasa tanto por el futuro del club como por su propio rendimiento.

Lo concreto es que el CF Montreal seguirá administrado por la familia Saputo durante la venta, y que el próximo paso para Alexis será definir antes de fin de año si ejerce o no esa cláusula.