Datos Clave Resultado: New York City FC 1-1 CF Montréal, por la fecha 33 de la MLS. Alexis: fue titular, jugó todo el partido, vio una amarilla y probó al arquero con un remate. Qué viene: Montréal recibe a Vancouver Whitecaps el 7 de noviembre.

Alexis Sánchez jugó los 90 minutos y CF Montréal rescató un 1-1 en el último minuto ante New York City FC, este sábado 31 de octubre en Citi Field, por la fecha 33 de la MLS. Fue una mejoría para el equipo del chileno, que llegaba de perder 4-0 con Charlotte.

Qué hizo Alexis en el partido

Según el reporte de Cooperativa, el delantero vio la tarjeta amarilla a los 29 minutos, en un primer tiempo áspero. En el complemento generó peligro con un remate que atajó Matt Freese (53′) y con pases que no pudieron concretar Olger Escobar (69′) ni Wiki Carmona (86′).

Era una exigencia mayor que la de la fecha pasada: ante Charlotte, como contamos, había entrado con el partido ya 1-0.

Los goles: Perea abrió y Ríos rescató el empate

El local aprovechó una desatención defensiva y abrió la cuenta con un disparo rasante de Andrés Perea a los 41 minutos. Montréal insistió hasta el final y lo igualó con Daniel Ríos, que había ingresado desde el banco y capturó un pase de Luca Petrasso en los minutos finales.

Los números del cierre de temporada

Montréal llegó a 26 puntos.

Suma siete partidos oficiales sin ganar.

Cierra su temporada regular ante Vancouver Whitecaps, el 7 de noviembre.

Qué significa para Alexis y Montréal

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el empate no cambia la clasificación, pero corta una caída que incluía el 4-0 de Charlotte, y el chileno fue protagonista de las pocas ocasiones del segundo tiempo. Con la temporada cerca del final, el partido ante Vancouver será el último para sumar una victoria antes de cerrar el año.

Para seguir el contexto del equipo, también repasamos dónde ver el partido de este sábado.