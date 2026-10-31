Alexis Sánchez y el CF Montréal visitan a New York City FC este sábado 31 de octubre a las 15:00 horas (Chile), por la MLS. El partido se transmite exclusivamente por streaming, a través de Apple TV.

Horario, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: sábado 31 de octubre, 15:00 horas (Chile).

sábado 31 de octubre, 15:00 horas (Chile). Estadio: las fuentes consultadas no coinciden en la sede, por lo que conviene confirmarla en la programación oficial de la MLS.

las fuentes consultadas no coinciden en la sede, por lo que conviene confirmarla en la programación oficial de la MLS. Transmisión: solo streaming, por Apple TV.

Los datos de horario y plataforma provienen de una sola guía de transmisión, por lo que conviene confirmarlos en la programación oficial de la MLS antes del partido.

¿Cómo llega Alexis Sánchez?

Montréal viene de una goleada 4-0 ante Charlotte FC, partido en el que Alexis fue suplente e ingresó en el minuto 63, cuando el equipo perdía solo por un gol. Tras ese resultado, el técnico Philippe Eullaffroy lanzó una crítica a los refuerzos, sin nombrar a nadie: “los recién llegados no nos han ayudado”.

El equipo canadiense está en el último lugar de la Conferencia Este con 25 puntos. New York City, en cambio, es duodécimo con 38 y busca clasificar a los playoffs. Si quieres repasar lo ocurrido ante Charlotte, lee qué hizo Alexis en la derrota 4-0.

Qué mirar del chileno

Si parte desde el inicio o desde la banca.

Cómo responde Montréal tras la crítica pública de su técnico.

Si el equipo corta su racha de partidos sin ganar ante un rival que sí pelea por los playoffs.

Después de este partido, Montréal seguirá sumando fechas para cerrar una temporada difícil, con Alexis buscando su primer golpe de impacto en la MLS.