Datos Clave Resultado: Fulham 0-1 Crystal Palace, por la cuarta ronda de la Carabao Cup, en Craven Cottage. Gol: Eddie Nketiah, a los 37 minutos, tras un centro de Mingueza. Chileno: Darío Osorio fue titular y salió alrededor del minuto 76.

Darío Osorio fue titular y el Crystal Palace avanzó en la Carabao Cup. El equipo londinense ganó 1-0 al Fulham este miércoles 28 de octubre, en Craven Cottage, por la cuarta ronda del torneo, con un gol de Eddie Nketiah a los 37 minutos.

El gol que decidió el partido

Según las crónicas del partido, el Palace golpeó en una contra que terminó en un centro de Oscar Mingueza. Nketiah ganó posición frente a Joachim Andersen y definió ante el arquero del Fulham.

El Fulham tuvo opciones para igualar, entre ellas un remate de Alex Iwobi desde cerca que Dean Henderson sacó sobre la línea, pero no logró empatar y quedó eliminado.

El minutaje de Osorio

El chileno integró el tridente ofensivo del Palace junto a Nketiah y Evann Guessand, según la alineación publicada en el relato en vivo de Yahoo Sports. Osorio salió en el segundo tiempo, alrededor del minuto 76, cuando ingresaron Daichi Kamada y Pino.

La formación inicial del Palace fue Henderson; Mingueza, Chilwell, Richards y Ahanor; Lerma; Hughes y Doucouré; Guessand, Nketiah y Osorio. En el segundo tiempo hubo cambios: Wharton y Mitchell entraron por Doucouré y Chilwell a los 61 minutos, y Dwight McNeil reemplazó a Nketiah a los 72. Osorio había sido protagonista hace casi dos semanas: destacó en el partido de Europa League ante el Lyon.

Qué significa para Osorio

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la Carabao Cup le da a Osorio una nueva titularidad, y el pase del Palace a la siguiente ronda le abre la opción de seguir sumando minutos en esta copa.

Queda por ver si el sorteo de la siguiente ronda y el calendario le permiten sostener la titularidad en las próximas semanas.