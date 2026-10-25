Datos Clave Partido: Celta vs. Betis, este domingo 25 de octubre a las 12:15 horas de Chile, en Balaídos. Elogio: Giráldez dijo que el Betis es un equipo “muy difícil de contrarrestar”. Respuesta: Pellegrini aseguró que está “muy contento con la plantilla”.

El técnico del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, elogió el ciclo de Manuel Pellegrini en el Real Betis en la conferencia previa al partido de este domingo 25 de octubre, a las 12:15 horas de Chile, en el estadio Abanca Balaídos, por la décima jornada de La Liga.

Lo que dijo Giráldez sobre el Betis de Pellegrini

“Probablemente este Betis sea uno de los mejores de la historia”, afirmó el entrenador del Celta. Destacó el recorrido del chileno en el club: “Tiene un recorrido de muchos años seguidos con el mismo entrenador, con competición europea año tras año”, y recordó el buen arranque del equipo en la Liga de Campeones.

Giráldez fue más allá y describió el plantel verdiblanco: “Tienen muy claro lo que son, con mucho talento, con muchos recursos”. También valoró la profundidad del plantel: “Entiendo que Betis tiene una plantilla descomunal, con muchísimos recursos, en especial en la zona ofensiva”. Sobre el rival de este domingo, remató: “Es un equipo muy difícil de contrarrestar”.

La respuesta de Pellegrini: “Es injusto comparar un momento con una temporada”

El Ingeniero también habló en la antesala del duelo y se refirió a su presente en el club. Reconoció que su equipo pasó por un momento complicado durante la temporada: “Nos tocó pasarlo y supimos superarlo”.

Pellegrini dijo que está conforme con el plantel que dirige: “Estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Es injusto comparar un momento con una temporada”. Recordó que la temporada pasada el equipo consiguió la clasificación a la Champions y que hace un par de años ganó la Copa del Rey, en su primer año en el club.

Según el técnico, el momento actual le da herramientas: “Estamos en un buen momento. Eso me permite a mí tener más variantes”.

Qué significa para el Betis y para los chilenos

Con lo dicho en las dos conferencias, el partido en Vigo enfrenta a un Celta que reconoce el nivel del rival con un Betis que valora su profundidad de plantel. Para el público chileno, que sigue de cerca cada paso del técnico, el elogio de un colega europeo refuerza la imagen de un proyecto estable, con competencia europea todos los años. El resultado en Balaídos dirá cuánto de ese buen momento se sostiene en la liga.

Repasamos la campaña europea del chileno en nuestra nota sobre el pleno del Betis en Champions.