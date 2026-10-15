Tras su regreso a Inglaterra por su paso por La Roja, Darío Osorio volvió a portar la camiseta del Crystal Palace en el terreno de juego, en un complicado encuentro para los ingleses en la Europa League. Por la segunda competencia más importante del viejo continente, el joven atacante formado en Universidad de Chile ingresó desde el banquillo, y destacó en la caída por la segunda fecha del torneo.

En tierras francesas, las Águilas visitaron al Olympique de Lyon por la segunda jornada de la Europa League 2026 en su fase liguera. La escuadra londinense cayó por 3-2 ante los galos, pero compitieron hasta el último minuto de partido con un Osorio activo que fue protagonista en el segundo tanto de su equipo y que también estuvo cerca de marcar un gol.

Osorio destaca en Europa League

El Crystal Palace afrontaba un complejo desafío en el Parc Olympique Lyonnais, ya que en el primer tiempo fue absolutamente superado por el cuadro francés, quien se fue 2-0 en ventaja en el marcador. Los londinenses reaccionaron al minuto 51′ con gol del español Yéremy Pino, y buscaban el gol con más atacantes en el 75′ con el ingreso de Anan Khalaily y Dario Osorio.

A la brevedad del ingreso del delantero nacional, el Lyon conectó el tercer gol a su favor, dando un balde de agua fría al cuadro inglés. A pesar de ello, Darío Osorio contó con una gran actuación en el terreno de juego, comandando el ataque de las Águilas y acercandose recurrentemente al área local.

El delantero nacional tuvo un ataque prometedor, quien ingresó al área y a la hora de conectar con su pierna derecha fue interceptado por un defensor rival. La jugada no terminó, debido a que segundos después gracias a la presión constante de Osorio en campo francés el Palace logró el segundo gol, con una asistencia desde la derceha que terminó en gol de Kamada.

El atacante oriundo de Hijuelas también contó con un pase al área entre líneas a Quinten Timber, quien estuvo cerca de conectar la igualdad, y también de una recuperación en campo del Olympique. A pesar de solo disputar 15′ minutos, Darío Osorio terminó el encuentro con una calificación de 6.5, según Sofascore, y superó a Ismaïla Sarr, quien tuvo 6.4 de calificación al disputar 62′ y es rival por el puesto que disputa con el chileno.

¿Cuándo vuelve a jugar Osorio?

Darío Osorio tendrá que esperar hasta el domingo 18 de octubre para enfrentar al Brighton por la fecha 7 de la Premier League 2026-27. El choque será en el Brighton Stadium desde las 10:00 am en horario chileno. Si bien aún no se sabe si el chileno estará citado, su gran actuación en Europa League puede ser un motivante para el entrenador de citar al jugador formado en U de Chile.