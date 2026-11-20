Vélez Sarsfield, con los chilenos Diego Valdés y Claudio Baeza, recibe a Belgrano este viernes 20 de noviembre a las 20:00 horas de Chile en el estadio José Amalfitani, por los octavos de final del Torneo Clausura de Argentina. En Chile se puede ver por TyC Sports Internacional y en streaming por Fanatiz, según la guía de futbolenvivochile.com.

Es el partido que abre los playoffs del fútbol argentino y el primero de los siete cruces con chilenos en cancha. El ganador avanza a los cuartos de final.

Horario, estadio y transmisión de Vélez vs Belgrano

Día: viernes 20 de noviembre de 2026.

viernes 20 de noviembre de 2026. Hora: 20:00 horas de Chile.

20:00 horas de Chile. Estadio: José Amalfitani, Liniers, Buenos Aires.

José Amalfitani, Liniers, Buenos Aires. Instancia: octavos de final del Torneo Clausura 2026.

octavos de final del Torneo Clausura 2026. TV: TyC Sports Internacional.

TyC Sports Internacional. Streaming: Fanatiz.

¿Cómo llegan Vélez y Belgrano?

Vélez cerró la fase regular con dos triunfos, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos: cayó 2-0 con Lanús, le ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza, goleó 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, igualó 2-2 con San Lorenzo y perdió 2-0 ante Unión en Santa Fe, según los resultados de ESPN. En ese tramo marcó ocho goles y recibió seis.

Belgrano llega con una sola victoria en sus últimos cinco: ganó 2-0 en cancha de Racing, perdió 3-0 con River, cayó 1-0 ante Aldosivi, empató 2-2 con Barracas Central y perdió 2-1 con Gimnasia La Plata en la última fecha. Son cinco goles a favor y ocho en contra en ese período, una racha que lo obliga a mejorar justo en el partido que define su temporada.

Los chilenos de Vélez

Valdés es el chileno con más goles entre los que juegan los octavos: suma tres y una asistencia en el Clausura, según su registro en ESPN, después de un Apertura en que dio cinco pases de gol sin marcar. Baeza, en tanto, no registra goles ni asistencias en el torneo.

Los dos son parte del grupo de 13 chilenos que siguen en carrera en Argentina, que repasamos en nuestra sección de chilenos en el extranjero. El fin de semana siguen Argentinos Juniors vs Independiente, con Brayan Cortés, Luciano Cabral y Lautaro Millán, y Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza, con Vicente Pizarro.